Formula 1 Las Vegas GP

Antonelli'nin annesi: "Her ay ona harçlık veriyoruz"

Formula 1'in 2026 dünya şampiyonu Andrea Kimi Antonelli, büyük başarısına rağmen ailesinin belirlediği aylık bütçeyle yaşamaya devam ediyor.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 18 Kas 2026 07:56

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Andrea Kimi Antonelli, henüz 20 yaşındayken Formula 1 dünya şampiyonluğuna ulaşarak tarihe geçti. Mercedes pilotu, sezon boyunca gösterdiği performansla önemli bir başarıya imza atarken ailesi de bu büyük zaferin genç İtalyan'ın yaşam tarzını değiştirmesini istemiyor.

Antonelli'nin annesi Verónica Pomaro, La Repubblica'ya verdiği röportajda oğluna hâlâ her ay harçlık verdiklerini açıkladı. Ailenin amacı, genç pilotun elde ettiği başarıya rağmen mütevazı yaşam tarzını koruması ve nereden geldiğini unutmaması.

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Pomaro, aile olarak Antonelli'ye aylık bir bütçe belirlediklerini ve bu bütçeye uymasını beklediklerini söyledi: “Her ay ona harçlık veriyoruz. Ayaklarının yere basması önemli. Uyması gereken aylık bir bütçesi var. Ona, 'Ağustos ayına geldiğinde bütün paranı harcamışsan, tatilini kendi başına idare etmek zorunda kalırsın' dedim.”

Verónica Pomaro, eşi Marco ile birlikte oğullarına harçlık vermeye devam etmeleri konusunda Antonelli'nin de aynı fikirde olduğunu belirtti.

Genç pilotun şu anda bütün odağını motor sporlarına ve Formula 1'e verdiğini söyleyen annesi, Antonelli'nin en büyük kişisel isteklerinden birinin kendisine yeni bir otomobil almak olduğunu da ifade etti.

“Bu sonsuza kadar böyle devam etmeyecek ancak kendisi hâlâ genç. Kimi de bu durumdan memnun ve şu an tek düşündüğü şey otomobiller. Hatta bazen kendisine bir otomobil almak istediğini söylüyor.”

Il Presidente Sergio Mattarella con Kimi Antonelli, Campione del mondo di Formula 1

Fotoğraf: Presidenza della Repubblica Italiana

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- Motorsport.com Ekibi

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