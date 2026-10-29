Formula 1

Antonelli'den yeni hedef: Kendi sürücü akademisini kurmak istiyor!

Kimi Antonelli, genç yeteneklere motor sporlarında fırsat sunmak amacıyla kendi sürücü akademisini kurmak istediğini açıkladı. İtalyan sürücü ayrıca babası Marco Antonelli ile bir GT3 yarışında takım arkadaşı olmayı hedefliyor.

Rahaan Mazumder Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 18:40

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Motorsport Silver Streak



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Kimi Antonelli, Formula 1’deki kariyerinin yanı sıra motor sporlarının geleceğine yönelik planlar da yapıyor.

Alman Auto Motor und Sport'a (AMuS) konuşan İtalyan sürücü, genç yeteneklerin motor sporlarında kendilerine yer bulabilmesine yardımcı olmak amacıyla kendi sürücü akademisini kurmak istediğini söyledi.

Babası Marco Antonelli’nin GT yarışları için kurduğu AKM Motorsport ekibinin garajında büyüyen Kimi, yetenekli ancak yeterli maddi imkânlara sahip olmayan genç sürücülerin karşılaştığı zorlukları yakından biliyor.

Antonelli, akademi planıyla ilgili şunları söyledi: "Gençlerin motor sporlarında fırsat bulabilmesi için bir akademi kurmak istiyoruz. Motor sporları harika ama zor bir dünya. Bu alanda fırsat elde etmek kolay değil. Genç sürücülerin kendilerine bir şans yaratmasına yardımcı olmak istiyoruz."

Antonelli’nin hedefi, gençleri yalnızca Formula 1'e uzanan alt serilere yönlendirmekle sınırlı değil. İtalyan sürücü, profesyonel GT yarışlarının da önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyor. Bu alana yönelik artan ilginin arkasındaki isimlerden biri ise Max Verstappen.

Marco Antonelli

Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

Üç kez dünya şampiyonu Verstappen, GT3 dayanıklılık yarışlarına olan ilgisiyle dikkat çekerken Antonelli de bu kategorinin gelişimini yakından takip ediyor.

Antonelli, GT yarışlarının yükselişine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "GT yarışları şu anda güçlü bir büyüme gösteriyor. Max, bu serinin daha fazla tanınmasına ve ne kadar büyüleyici olduğunun gösterilmesine yardımcı oluyor."

Antonelli'nin akademi planlarından önce gerçekleştirmek istediği daha kişisel bir hedefi de var: Babası Marco Antonelli ile aynı yarışta mücadele etmek.

Marco Antonelli, başarılı AKM Motorsport takımını kurdu. Kimi daha önce babasının GT3 otomobillerini test etmiş olsa da ikili, henüz bir yarış hafta sonunda takım arkadaşı olarak piste çıkmadı.

Kimi Antonelli, babasıyla gelecek planları hakkında şunları söyledi: "Neredeyse her şeyi paylaşıyoruz, özellikle de motor sporları söz konusu olduğunda. Gelecek için birlikte yürüttüğümüz projelerimiz de var."

"Babamın hayallerinden biri, bir gün birlikte yarışmamız. Üç yıl önce onun takımı adına yarıştım ancak hiçbir zaman aynı yarışta takım arkadaşı olarak mücadele etmedik. Bunu bir GT3 otomobilinde yapmak istiyoruz."

"Gelecek yıl sezonun başında ya da ortasında mutlaka bunun için bir fırsat olacak. Babamın bu hayalini gerçekleştirmek güzel olur.”

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- Motorsport.com Ekibi

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