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Formula 1 Macaristan GP

Antonelli: "Yaz arasına çok iyi bir şekilde giriyoruz"

Macaristan GP’sinde 3. sırada finiş görerek podyuma çıkan Andrea Kimi Antonelli, yarışın ardından açıklamalarda bulundu.

Neşe Akkoyun
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pist üstünde geçiş yapmanın imkansıza yakın olduğu yarışta lastik yıpranması ve strateji değişiklikleriyle mücadele ettiğini belirten genç pilot, son turlarda yumuşak lastiklerle baskı kuran Ferrari'lerin baskılarına direnerek podyumdaki yerini korudu.

Yarış boyunca yaşadığı stratejik karmaşayı ve savunma anlarını aktaran Antonelli, şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten çok zorlu bir yarıştı. Pistte geçiş yapmak inanılmaz derecede zordu, bu yüzden stratejide iyi iş çıkarmaya odaklandık.”

“Başlangıçta tek pit stop yapmayı denedik ancak takım bana lastiklerin çok çabuk tükendiğini söyledi ve pite girmek zorunda kaldık.” 

“Yarışın sonlarına doğru sanal güvenlik aracı sürecinde iki Ferrari de pite girdi. Benim sert lastiklerde, onlarınsa yumuşak lastiklerde olması işimi çok zorlaştıracaktı ama neyse ki onları arkamızda tutmayı başardık."

Şampiyona liderliği ve sezonun ikinci yarısı hakkında konuşan Mercedes pilotu, sözlerini şöyle tamamladı: "Tabii ki çok mutluyum, yaz arasına çok iyi bir şekilde giriyoruz.” 

“Bugün bizim için önemli bir yarış oldu. Sınırları zorlamaya devam etmeliyiz çünkü sezonun ikinci yarısı çok daha zorlu geçecek.” 

“Fakat biz her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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