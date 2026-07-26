Antonelli: "Yaz arasına çok iyi bir şekilde giriyoruz"
Macaristan GP’sinde 3. sırada finiş görerek podyuma çıkan Andrea Kimi Antonelli, yarışın ardından açıklamalarda bulundu.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Pist üstünde geçiş yapmanın imkansıza yakın olduğu yarışta lastik yıpranması ve strateji değişiklikleriyle mücadele ettiğini belirten genç pilot, son turlarda yumuşak lastiklerle baskı kuran Ferrari'lerin baskılarına direnerek podyumdaki yerini korudu.
Yarış boyunca yaşadığı stratejik karmaşayı ve savunma anlarını aktaran Antonelli, şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten çok zorlu bir yarıştı. Pistte geçiş yapmak inanılmaz derecede zordu, bu yüzden stratejide iyi iş çıkarmaya odaklandık.”
“Başlangıçta tek pit stop yapmayı denedik ancak takım bana lastiklerin çok çabuk tükendiğini söyledi ve pite girmek zorunda kaldık.”
“Yarışın sonlarına doğru sanal güvenlik aracı sürecinde iki Ferrari de pite girdi. Benim sert lastiklerde, onlarınsa yumuşak lastiklerde olması işimi çok zorlaştıracaktı ama neyse ki onları arkamızda tutmayı başardık."
Şampiyona liderliği ve sezonun ikinci yarısı hakkında konuşan Mercedes pilotu, sözlerini şöyle tamamladı: "Tabii ki çok mutluyum, yaz arasına çok iyi bir şekilde giriyoruz.”
“Bugün bizim için önemli bir yarış oldu. Sınırları zorlamaya devam etmeliyiz çünkü sezonun ikinci yarısı çok daha zorlu geçecek.”
“Fakat biz her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc: "İyi olmamız gereken pistlerde bocalıyoruz”
Hamilton: "Son pit stopu yapmamalıydık"
Canlı dereceler: Macaristan GP
Alonso: "Biz Honda ile tek bir takımız"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar