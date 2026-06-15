Antonelli, yarış sonrası pist limitleri sebebiyle ceza aldı

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Kimi Antonelli, yarışın büyük bölümünde önce Lewis Hamilton'ı, ardından takım arkadaşı George Russell'ı takip etti. Ferrari pilotu farklı bir stratejiye yöneldikten sonra Russell'a yaklaşan Antonelli, yarışın ikinci yarısında takım arkadaşıyla yakın bir mücadeleye girişti.

Genç pilot bitime beş tur kala Russell'ı geçmeyi başardı. Ancak bu mücadeleden çok önce yarış mühendisi Peter Bonnington, Antonelli'ye telsizden pist limitlerini üç kez ihlal ettiğini bildirmiş ve yeni bir ihlal yapmaması konusunda uyarmıştı.

Öte yandan Mercedes ikilisini yakından takip eden McLaren pilotu Lando Norris'e de yarış mühendisi Will Joseph tarafından Antonelli'nin ceza alma riski bulunduğu aktarılmıştı.

Daha sonra Joseph, Antonelli'nin pist limitlerini üçten fazla kez aştığını ve ceza alacağının kesin olduğunu Norris'e bildirdi. Ancak o sırada yarış kontrolünden bu yönde herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmamıştı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hakemler kararı yarış sonrasında açıkladı ve Antonelli'ye 5 saniye zaman cezası verildi.

Ayrıca hakem raporunda dikkat çekici bir detay da yer aldı. Antonelli'nin ihlallerinden birinin yarış sırasında tespit edilemediği, bu nedenle siyah-beyaz uyarı bayrağının üçüncü ihlalden sonra değil dördüncü ihlalin ardından gösterildiği belirtildi.

Hakem kararında şu ifadeler kullanıldı: "Hakemler video kayıtlarını incelemiştir."

"Araç yarış boyunca haklı bir gerekçe olmaksızın dört kez pist sınırlarının dışına çıkmıştır. Hakemler, sürücünün siyah-beyaz bayrağı üçüncü ihlalinin ardından değil, dördüncü ihlalinden sonra gördüğünü kabul etmektedir. Bunun nedeni daha önceki ihlallerden birinin yarışın ilerleyen bölümünde tespit edilmiş olmasıdır."

"Ancak mevcut kurallar ve sürüş standartları yönergeleri çerçevesinde bu durum, sürücüyü kurallara uyma yükümlülüğünden muaf tutmamaktadır."

Bu karar, Antonelli'nin yarışı ikinci sırada tamamlaması halinde ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Eğer George Russell veya Lando Norris, İtalyan pilotun beş saniye yakınında finiş görmüş olsaydı, yarış sonrası sıralamada Antonelli'nin önüne geçmeleri mümkün olacaktı.

Ancak Antonelli'nin Russell'ı geçtikten kısa süre sonra yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarış dışı kalması, verilen cezanın pratikte hiçbir anlam taşımamasını sağladı. Yarış sonrası verilen zaman cezaları bir sonraki yarışa grid cezası olarak aktarılmıyor.