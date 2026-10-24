Formula 1 Amerika GP

Antonelli: “Yarış hiç kolay olmayacak”

ABD Grand Prix’si sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan Mercedes’in genç yeteneği Kimi Antonelli, seansın ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 22:18

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

Austin’deki sıralama turlarında sergilediği harika performansla ilk sırayı kazanan Antonelli, yarış öncesinde temkinli ama özgüvenli konuştu. Rakipleri Max Verstappen ve Isack Hadjar’ın güçlü temposuna dikkat çeken İtalyan pilot, 1. viraja lider girmenin kritik olacağını vurguladı.

Rüzgârın sürüşü son derece zorlaştırdığını belirten Antonelli, seansın ardından şu ifadeleri kullandı: "Pole pozisyonunu aldık, dolayısıyla yarın kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

“Max hafta sonu boyunca çok hızlıydı, Isack da inanılmaz bir iş çıkardı. Bu yüzden yarınki yarış hiç kolay olmayacak.”

“İyi bir start alıp 1. viraja lider girmeyi ve ardından kendi tempomuzu oturtmayı hedefliyoruz. Yine de aradaki farklar çok az olacaktır.”

“Sıralama turlarından son derece memnunum. Rüzgâr yüzünden Q3 gerçekten çok zordu. Çok ani ve öngörülemeyen bir rüzgârdı ama buna rağmen iyi bir tur çıkardığım için çok mutluyum."

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- Motorsport.com Ekibi

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