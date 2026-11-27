Formula 1 Katar GP

Antonelli: “Yarınki en büyük tehdit George”

Katar’daki ilk iki antrenman seansını zirvede tamamlayan Kimi Antonelli, yüksek lastik basınçları nedeniyle özellikle sol ön lastiğin çok çabuk aşındığına dikkat çekti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 27 Kas 2026 19:17

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Katar Grand Prix’si hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapan Kimi Antonelli ve George Russell, cuma günü gerçekleştirilen her iki antrenman seansında da ilk sıralarda yer aldı. Seansların ardından günü değerlendiren Antonelli, aracın genel performansından memnun olduklarını ancak gece boyunca yapacakları çalışmalarla daha da gelişmeyi hedeflediklerini belirtti.

Pistteki en büyük zorluğun alışılmışın dışındaki yüksek lastik basınçları olduğunu vurgulayan İtalyan pilot, sol ön lastiği korumanın yarış dengesi açısından belirleyici olacağını ifade etti.

Cumartesi günkü sıralama turlarında en büyük rakibi olarak takım arkadaşı George Russell’ı işaret eden Antonelli, Red Bull ve McLaren’in de tempoyu artırmasını bekliyor: "Araç genel olarak güçlü hissettirdi ama hala yapacak çok işimiz var. Yine de günden memnun olabiliriz.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Pek çok veri topladık ve aracı daha da geliştirmek için gece boyunca çalışmamız gerekiyor. Kendi adıma neleri daha iyi yapabileceğime bakıp yarına hazır olmaya çalışacağım.”

“Lastik basınçları gerçekten çok yüksek, umarım yarın daha da artırılmaz. Pistte en çok sol ön lastik yıpranıyor ve performansı kısa sürede düşüyor. Bu durumun üzerine gitmeli ve yarış için doğru stratejiyi bulmalıyız. Ayrıca yarınki sıralama turları da çok kritik olacak.”

“Yarınki en büyük tehdit kesinlikle George ama Red Bull'un da tempo bulacağını düşünüyorum. McLaren de birinci ve ikinci antrenman seansları arasında büyük bir adım attı. Bu yüzden yarın farkların yok denebilecek kadar az olduğu bir tablo ortaya çıkabilir."

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