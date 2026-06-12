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Formula 1 İspanya GP

Antonelli: “Yarına kadar yapmamız gereken çok işimiz var”

Barselona-Katalonya Pisti'ndeki cuma antrenmanlarının ardından basına konuşan Antonelli, lastiklerle ilgili zorlukları anlattı ve sıralama seansının kolay olmayacağını söyledi.

Neşe Akkoyun
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, seansın ardından özellikle yumuşak lastiklerin çalışma aralığını yakalamanın zorluğuna dikkat çekti. Genç yıldız, cuma günkü teknik zorlukları ve aracın durumunu şu sözlerle özetledi: "Açıkçası tek tur performansı bizim için biraz zorlayıcı geçti.” 

“Lastiklerin doğru çalışma aralığı o kadar dar ki, kauçuklar pist üstünde çok fazla ısınıyor. Elbette araç için en iyi dengeyi bulmaya çalışıyoruz ancak her lastik setiyle sadece tek bir tur hakkınız olduğunda bunu başarmak her zaman zor oluyor.” 

“Genel açıdan bakarsak yarına kadar yapmamız gereken çok işimiz var, hem de azımsanmayacak kadar.” 

“Yine de cumartesi günü öncesinde kendime oldukça güveniyorum. Antrenman seanslarından elde ettiğimiz veriler gayet iyiydi, bu bizim adımıza çok büyük bir artı.” 

“Yarını ve bu gece araçta yapacağımız teknik değişiklikleri merakla bekliyorum."

Rakiplerin durumunu da değerlendiren Antonelli, hafta sonunun geri kalanı için şu uyarıyı yaptı: "Takım arkadaşım George Russell pistte gerçekten çok hızlı görünüyordu, aynı şekilde McLaren da muazzam bir hıza sahipti.” 

“Bu yüzden cumartesi günü kesinlikle kolay olmayacak.” 

“Ancak bu gece yapacağımız veri analizlerinden dersler çıkarıp durumu anlamaya çalışacağız ve yarınki sıralama turlarına tamamen hazır olmak için elimizden geleni yapacağız."

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