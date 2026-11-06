Formula 1 Sao Paulo GP

Antonelli: "Yarın pole pozisyonu için bir şansımız olabilir"

Kimi Antonelli, Sao Paulo Grand Prix'si sıralama turlarında Mercedes'in pole pozisyonu mücadelesi verebileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 20:59

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Interlagos'ta gerçekleşen ikinci antrenman seansını zirvede tamamlayan Kimi Antonelli, cuma gününün ardından Mercedes'in performansını değerlendirdi.

İtalyan pilot, performanstan memnuniyetini dile getirirken araçta kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Seansın ardından Antonelli, "Fena bir seans değildi, tek tur performansında araçtan memnundum ancak uzun sürüşlerde üzerinde çalışmamız gereken bazı noktalar var. Ancak genel olarak kendimi iyi hissediyorum."

"Yarın pole için bir şansımız olduğunu düşünüyorum ancak hepimiz birbirimize çok yakınız. McLaren da Red Bull da çok güçlü. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Buradaki pist gerçekten çok keyifli. Hafta sonunu bir başka harika sonuçla tamamlamak inanılmaz olurdu. Bunu başarmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Antonelli'ye ilk virajda yaşadığı zorlu an ve frenleme noktasında farklı bir yaklaşım deneyip denemediği de soruldu.

Pistin bu bölümünün frenleme noktasını bulmayı zorlaştırdığını belirten Mercedes pilotu, daha geç fren yapmaya çalışırken aracı biraz fazla zorladığını söyledi.

Antonelli, "O kısımda pist oldukça engebeli, dolayısıyla doğru frenleme noktasını bulmak kolay değil."

"Yol tutuşu arttıkça fren noktasını giderek daha ileri taşımaya çalışıyorsunuz ancak pist oldukça engebeli, fren basıncını kontrol etmek de zorlaşıyor."

"O noktada biraz daha fazlasını denemeye çalışıyordum ancak bu kez biraz fazla ileri gittim." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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