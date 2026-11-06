Formula 1 Sao Paulo GP
Antonelli: "Yarın pole pozisyonu için bir şansımız olabilir"
Kimi Antonelli, Sao Paulo Grand Prix'si sıralama turlarında Mercedes'in pole pozisyonu mücadelesi verebileceğini düşünüyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 20:59
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Interlagos'ta gerçekleşen ikinci antrenman seansını zirvede tamamlayan Kimi Antonelli, cuma gününün ardından Mercedes'in performansını değerlendirdi.
İtalyan pilot, performanstan memnuniyetini dile getirirken araçta kendisini iyi hissettiğini söyledi.
Seansın ardından Antonelli, "Fena bir seans değildi, tek tur performansında araçtan memnundum ancak uzun sürüşlerde üzerinde çalışmamız gereken bazı noktalar var. Ancak genel olarak kendimi iyi hissediyorum."
"Yarın pole için bir şansımız olduğunu düşünüyorum ancak hepimiz birbirimize çok yakınız. McLaren da Red Bull da çok güçlü. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Buradaki pist gerçekten çok keyifli. Hafta sonunu bir başka harika sonuçla tamamlamak inanılmaz olurdu. Bunu başarmak için elimden geleni yapacağım." dedi.
Antonelli'ye ilk virajda yaşadığı zorlu an ve frenleme noktasında farklı bir yaklaşım deneyip denemediği de soruldu.
Pistin bu bölümünün frenleme noktasını bulmayı zorlaştırdığını belirten Mercedes pilotu, daha geç fren yapmaya çalışırken aracı biraz fazla zorladığını söyledi.
Antonelli, "O kısımda pist oldukça engebeli, dolayısıyla doğru frenleme noktasını bulmak kolay değil."
"Yol tutuşu arttıkça fren noktasını giderek daha ileri taşımaya çalışıyorsunuz ancak pist oldukça engebeli, fren basıncını kontrol etmek de zorlaşıyor."
"O noktada biraz daha fazlasını denemeye çalışıyordum ancak bu kez biraz fazla ileri gittim." ifadelerini kullandı.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber 2026 Brezilya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Antonelli, Norris 2. Verstappen 3. sırada
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris'ten Antonelli'ye mesaj: "1 numarayı hak eden birine devrediyorum"
Formula 1
Formula 1 2 s
Norris'ten Antonelli'ye mesaj: "1 numarayı hak eden birine devrediyorum"
Herbert: "Antonelli, Schumacher ve Hamilton'ın şampiyonluk rekorunu kırabilir"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
3 s
Herbert: "Antonelli, Schumacher ve Hamilton'ın şampiyonluk rekorunu kırabilir"
2026 Sao Paulo GP 1. antrenman: Norris zirvede, Antonelli ve Verstappen takipte
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
4 s
2026 Sao Paulo GP 1. antrenman: Norris zirvede, Antonelli ve Verstappen takipte
Daha fazlası
Andrea Kimi Antonelli
Antonelli, Senna'nın ailesine yaptığı ziyareti anlattı: "Çok duygusal bir gündü"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
5 s
Antonelli, Senna'nın ailesine yaptığı ziyareti anlattı: "Çok duygusal bir gündü"
Antonelli: "Hamilton'a karşı yarışabilmek büyük bir ayrıcalık"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
11 s
Antonelli: "Hamilton'a karşı yarışabilmek büyük bir ayrıcalık"
Bir pilot en az kaç yaşında F1 şampiyonu olabilir: Antonelli’nin rekorunu kırmak mümkün mü?
Formula 1
Formula 1 14 s
Bir pilot en az kaç yaşında F1 şampiyonu olabilir: Antonelli’nin rekorunu kırmak mümkün mü?
Daha fazlası
Mercedes
Rosberg, Hamilton döneminden örnek verdi: Ferrari’nin yeterince iyi yapamadığı şey ne?
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
4 s
Rosberg, Hamilton döneminden örnek verdi: Ferrari’nin yeterince iyi yapamadığı şey ne?
Verstappen: "Antonelli oldukça mütevazı ve samimi biri"
Formula 1
Formula 1 1 g
Verstappen: "Antonelli oldukça mütevazı ve samimi biri"
Mercedes, Sao Paulo GP'de özel tulumlarla yarışacak!
Formula 1
Formula 1
Meksika GP
1 g
Mercedes, Sao Paulo GP'de özel tulumlarla yarışacak!
Son Haberler
Antonelli: "Yarın pole pozisyonu için bir şansımız olabilir"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 dk
Antonelli: "Yarın pole pozisyonu için bir şansımız olabilir"
2026 Brezilya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Antonelli, Norris 2. Verstappen 3. sırada
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
59 dk
2026 Brezilya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Antonelli, Norris 2. Verstappen 3. sırada
Vasseur, takım toplantısını değerlendirdi: “Ferrari her şeyden önce gelir”
Formula 1
F1 Formula 1 1 s
Vasseur, takım toplantısını değerlendirdi: “Ferrari her şeyden önce gelir”
Bortoleto: “İnternet üzerinden zorbalık yapanlar korkaktır”
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
Bortoleto: “İnternet üzerinden zorbalık yapanlar korkaktır”
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol