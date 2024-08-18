Antonelli, Wolff'un 'yaralarını' saracak!
Mercedes'in genç yeteneği Andrea Kimi Antonelli'nin, gelecek sezon Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerini alması bekleniyor.
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Mercedes takım patronu Toto Wolff, genç yetenek Andrea Kimi Antonelli'ye Formula 1'de koltuk vererek, 2014'te Max Verstappen'i kaçırdığında yaşadığı hayal kırıklığını yeniden yaşamak istemiyor.
Mercedes, Antonelli'yi geçmiş yıllardaki Formula 1 araçlarında test etmeye başladı.
PREMA Formula 2 pilotu Antonelli, Red Bull Ring'de W12 aracıyla, ardından İspanya'da W13 ve son olarak Spa'da test sürüşleri gerçekleştirdi.
18 yaşındaki Antonelli, Verstappen'den bu yana en büyük yetenek olarak görülüyor ve gelecek sezon Gümüş Oklar'ın direksiyonuna geçmesi bekleniyor.
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Formula 1 yorumcusu Alex Jacques, konu ile ilgili olarak F1 resmi web sitesine şunları yazdı: "Toto Wolff, Antonelli'yi erkenden Formula 1'e getirmekte çok kararlı."
"Wolff, genç İtalyan’ı sadece bir pilot olarak değil, aynı zamanda bir yeniden doğuş olarak görüyor."
"2014’te Verstappen fırsatını kaçırdığı için pişman olan Wolff, Hollandalı pilot her zafer kazandığında bu pişmanlığını yeniden hatırlıyor."
"2021 Mart ayından bu yana Verstappen’in 51 galibiyetini izleyen Wolff, bir başka yeteneği daha kaçırmamak için kararlı olduğunu gösterdi."
"Wollf'un Antonelli konusundaki ciddiyeti, başka bir takımın olası ilgilisini de ortadan kaldırıyor."
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