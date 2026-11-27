Formula 1 Katar GP

Antonelli, Verstappen'le Nordschleife'da yarışmak istiyor: "Wolff'ü ikna etmeliyiz!"

2026 Formula 1 Dünya Şampiyonu Kimi Antonelli, dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen ile Nordschleife'da yarışmayı çok istediğini söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 09:30

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Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Katar Grand Prix'si öncesinde basın mensuplarına konuşan Kimi Antonelli'ye, Max Verstappen'in dayanıklılık yarışı programına katılmayı düşünüp düşünmediği soruldu.

Antonelli, "Kesinlikle, bu konuyu konuştuk. Bunu gerçekten çok istiyorum."

"Nordschleife, sürüş yapmayı en çok hayal ettiğim pistlerden biri. Orada yalnızca yol otomobiliyle bir tur attım ve pist gerçekten inanılmazdı."

"Bir gün orada yarışmayı çok isterim. Hele ki takımda Max ile birlikte olursak bu daha da güzel olur."

“Ancak bunun için öncelikle büyük patron Toto'yu ikna etmemiz gerekiyor!" dedi.

Antonelli, bu sezon Verstappen'e karşı yarışırken ondan neler öğrendiğini de anlattı.

"Kesinlikle yarış zekası, başarılı bir atak yapabilmek, rakibini geçebilmek için aracı konumlandırma şekli konusunda çok şey öğrendim.”

"Bu yıl bunun birçok güzel örneğini gördük. Bunlardan biri yakın zamanda Singapur'da yaşandı: Yarışın başında Leclerc, Max'in yanına geldiğinde Max onu oldukça zor bir durumda bıraktı. Leclerc fren konusunda daha fazla ileri gidemiyordu çünkü tamamen iç taraftaydı ve hareket alanı oldukça kısıtlıydı. Fren yapmak da onun için çok riskli bir seçenek olacaktı."

"Max'in savunma ya da atak yaparken aracını konumlandırma şekli çok etkileyici. Yarış zekasının ne kadar gelişmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Bir atakla ya da başarılı bir savunmayla sonuçlanacak şekilde kendisini mümkün olan en iyi pozisyona getirmeye çalışıyor."

"Bu gerçekten çok etkileyici, ondan öğrenilecek çok şey var."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto

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