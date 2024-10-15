Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Antonelli: "Verstappen, pist dışında çok sempatik biri"

Mercedes'te 2025 sezonunda Lewis Hamilton'ın yerini alacak olan Kimi Antonelli, Max Verstappen hakkında açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen'in kişiliği, onun hakkında farklı görüşlere yol açıyor.

Kimi Antonelli, şimdiye kadarki kariyeri boyunca Max Verstappen ile yaşadığı olumlu karşılaşmaları anlatırken, onun pist dışında “çok sempatik bir insan” olduğunu söyledi.

Antonelli, gelecek sezon Mercedes pilot kadrosunun bir parçası olarak Lewis Hamilton’ın yerini alacak. Griddeki çoğu pilot, F1'e gelmeden önce gençlik kariyerlerinde rakipleriyle mücadele etmiş ve ilişkiler kurmuş olsa da, Antonelli’nin durumu böyle değil. 18 yaşındaki pilot, çok hızlı bir yükseliş gösterdiği için bu deneyimden yoksun.

Bununla birlikte Antonelli, Mercedes garajında büyümüş ve genç kariyerindeki muazzam başarı sayesinde FIA'nın ödül törenlerine katılmış olması nedeniyle sporun en büyük isimlerinden bazılarıyla etkileşim kurma şansını yakaladı.

Antonelli'nin hakkında iyi şeyler söylediği Verstappen de bu isimlerden biri. 18 yaşındaki genç pilot, Trento'da düzenlenen Festival Dello Sport'ta yaptığı açıklamada, “O çok iyi biri.”

“Onunla birkaç kez konuştum ve çok sempatik bir insan olduğunu söylemeliyim. Onunla simülatörde de oynadım.” dedi.

Verstappen'in simülatöre olan sevgisi hakkında soru sorulduğunda Antonelli şöyle devam etti: “Kesinlikle! Gerçekten de simülatörü açıyorum ve garip bir şekilde o çevrimiçi oluyor. Bazen birlikte sürüyoruz. Neyse ki şimdilik birbirimizi hiç dışarı itmedik.”

“Ama şaka bir yana, o harika bir insan. Çok iyi biri. Genç kategorilerini takip ediyor ve onunla ilk kez geçen yıl konuştum. Hatta bana Formula Regional hakkında bir şeyler sordu çünkü birkaç yarış izlemişti.”

“Yani çok hızlı biri, genç kategorisinde bile tutkulu olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca çok da komik! Pistte biraz katı biri olarak görülebilir ama dışarıda çok çok iyi biri. Çok rahat biri.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Antonelli'nin bahsettiği katı tavır, Verstappen'in medya gününde bir basın toplantısı sırasında küfür ettiği için kamu hizmeti cezası aldıktan sonra FIA'yı protesto ettiği Singapur'daki en son Grand Prix hafta sonunda yaşandı.

Verstappen sıralama sonrası basın toplantısında verdiği cevapları detaylandırmayı reddetmiş, bunun yerine gazetecileri basın odasının dışına ve padoğa götürerek röportajlarını FIA'nın kameralarından uzakta gerçekleştirmişti. Bu, Hollandalının F1'deki konulara ilişkin katı tutumunun pek çok örneğinden biriydi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull: "2025'te pilotlarımız arasında uçurum olmamalı"
Sonraki haber Piastri, Alpine'de kalsaydı gelecekte Mercedes pilotu olabilir miydi?

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Antonelli: "Hamilton ile sürüş stillerimiz benziyor"

Antonelli: "Hamilton ile sürüş stillerimiz benziyor"

Formula 1
Antonelli: "Hamilton ile sürüş stillerimiz benziyor"
Sainz, Binotto'nun Hamilton yorumu hakkında: "Bunu gerçekten söyledi mi?"

Sainz, Binotto'nun Hamilton yorumu hakkında: "Bunu gerçekten söyledi mi?"

Formula 1
Sainz, Binotto'nun Hamilton yorumu hakkında: "Bunu gerçekten söyledi mi?"
Haas, Toyota ile yapılan dev anlaşmanın ardından yeni bir resmi ortağını daha duyurdu

Haas, Toyota ile yapılan dev anlaşmanın ardından yeni bir resmi ortağını daha duyurdu

Formula 1
Amerika GP
Haas, Toyota ile yapılan dev anlaşmanın ardından yeni bir resmi ortağını daha duyurdu
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"

Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"

Formula 1
Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"
Verstappen: "2026 için farklı seçeneklerim var"

Verstappen: "2026 için farklı seçeneklerim var"

Formula 1
Verstappen: "2026 için farklı seçeneklerim var"
Red Bull: "2025'te pilotlarımız arasında uçurum olmamalı"

Red Bull: "2025'te pilotlarımız arasında uçurum olmamalı"

Formula 1
Amerika GP
Red Bull: "2025'te pilotlarımız arasında uçurum olmamalı"

Son Haberler

Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"

Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"

F1 Formula 1
Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"
Red Bull, Lawson'ın grid cezası alacağını doğruladı

Red Bull, Lawson'ın grid cezası alacağını doğruladı

F1 Formula 1
Amerika GP
Red Bull, Lawson'ın grid cezası alacağını doğruladı
Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

F1 Formula 1
Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"
Haas, Amerika GP'sinde özel bir araç görünümüyle yarışacak!

Haas, Amerika GP'sinde özel bir araç görünümüyle yarışacak!

F1 Formula 1
Amerika GP
Haas, Amerika GP'sinde özel bir araç görünümüyle yarışacak!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye