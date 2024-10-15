Antonelli: "Verstappen, pist dışında çok sempatik biri"

Max Verstappen'in kişiliği, onun hakkında farklı görüşlere yol açıyor.

Kimi Antonelli, şimdiye kadarki kariyeri boyunca Max Verstappen ile yaşadığı olumlu karşılaşmaları anlatırken, onun pist dışında “çok sempatik bir insan” olduğunu söyledi.

Antonelli, gelecek sezon Mercedes pilot kadrosunun bir parçası olarak Lewis Hamilton’ın yerini alacak. Griddeki çoğu pilot, F1'e gelmeden önce gençlik kariyerlerinde rakipleriyle mücadele etmiş ve ilişkiler kurmuş olsa da, Antonelli’nin durumu böyle değil. 18 yaşındaki pilot, çok hızlı bir yükseliş gösterdiği için bu deneyimden yoksun.

Bununla birlikte Antonelli, Mercedes garajında büyümüş ve genç kariyerindeki muazzam başarı sayesinde FIA'nın ödül törenlerine katılmış olması nedeniyle sporun en büyük isimlerinden bazılarıyla etkileşim kurma şansını yakaladı.

Antonelli'nin hakkında iyi şeyler söylediği Verstappen de bu isimlerden biri. 18 yaşındaki genç pilot, Trento'da düzenlenen Festival Dello Sport'ta yaptığı açıklamada, “O çok iyi biri.”

“Onunla birkaç kez konuştum ve çok sempatik bir insan olduğunu söylemeliyim. Onunla simülatörde de oynadım.” dedi.

Verstappen'in simülatöre olan sevgisi hakkında soru sorulduğunda Antonelli şöyle devam etti: “Kesinlikle! Gerçekten de simülatörü açıyorum ve garip bir şekilde o çevrimiçi oluyor. Bazen birlikte sürüyoruz. Neyse ki şimdilik birbirimizi hiç dışarı itmedik.”

“Ama şaka bir yana, o harika bir insan. Çok iyi biri. Genç kategorilerini takip ediyor ve onunla ilk kez geçen yıl konuştum. Hatta bana Formula Regional hakkında bir şeyler sordu çünkü birkaç yarış izlemişti.”

“Yani çok hızlı biri, genç kategorisinde bile tutkulu olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca çok da komik! Pistte biraz katı biri olarak görülebilir ama dışarıda çok çok iyi biri. Çok rahat biri.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Antonelli'nin bahsettiği katı tavır, Verstappen'in medya gününde bir basın toplantısı sırasında küfür ettiği için kamu hizmeti cezası aldıktan sonra FIA'yı protesto ettiği Singapur'daki en son Grand Prix hafta sonunda yaşandı.

Verstappen sıralama sonrası basın toplantısında verdiği cevapları detaylandırmayı reddetmiş, bunun yerine gazetecileri basın odasının dışına ve padoğa götürerek röportajlarını FIA'nın kameralarından uzakta gerçekleştirmişti. Bu, Hollandalının F1'deki konulara ilişkin katı tutumunun pek çok örneğinden biriydi.