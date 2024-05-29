"Antonelli testlerde Russell'dan daha hızlıydı"

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerini alabilecek adaylar arasında olduğu söylenen Formula 2 pilotu Kimi Antonelli, Mayıs ortasında Silverstone'da Mercedes tarafından düzenlenen özel bir test gerçekleştirdi.

Takım test hakkında yorum yapmadı, ancak basın bunun sadece 2022 aracıyla yapılan basit bir testten ibaret olmadığını yazdı.

İtalyan Corriere dello Sport'a göre teste katılan tek isim Kimi Antonelli ve Mick Schumacher değildi.

Silverstone'da Antonelli ve Schumacher ile takımın ana pilotlarından birisi olan George Russell'ın da sürüş yaptığı ortaya çıktı.

İddiaya göre Antonelli ve Russell'ın sıralama turları temposu benzerdi fakat yarışı temposunda Antonelli, Russell'dan daha hızlıydı.

Corriere dello Sport, testlerin ardından Mercedes'in Antonelli'de karar kıldığını ve 2025 için kendisiyle anlaşacağını iddia etti.