Formula 1 Sao Paulo GP
Antonelli startta liderliği almayı hedefliyor
Interlagos’taki yarışa ikinci sıradan başlayacak olan Kimi Antonelli, yağmur altında gerçekleşmesi beklenen mücadelede galibiyet için elinden geleni yapacağını söyledi.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 8 Kas 2026 16:06
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Mercedes pilotu, yarışın ıslak zeminde geçecek olmasının kendisini heyecanlandırdığını belirtti.
Antonelli, Lando Norris’in yağmur altındaki performansına dikkat çekerken Mercedes’in de iyi bir tempoya sahip olduğunu vurguladı.
İtalyan pilot şöyle dedi: “Görünüşe göre bizi ıslak zeminde bir yarış bekliyor ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. İlginç bir mücadele olacak. Lando Norris yağmur altında çok hızlıydı ancak dün bizim de iyi bir tempomuz vardı. Bu nedenle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
"Yağmur altında yarışlar genellikle oldukça heyecanlı geçiyor. Geçiş yapmak biraz daha kolay olabilir ancak bu koşullarda iyi bir görüş açısına sahip olmak için pist üzerindeki konumunuz çok önemli."
"Umarım startta iyi bir çıkış yapar ve liderliğe yükselirim.”
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- Motorsport.com Ekibi
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