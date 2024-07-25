Antonelli, Spa'da Mercedes ile test yapacak
Kimi Antonelli önümüzdeki hafta Spa-Francorchamps'ta Mercedes W13'ün direksiyonuna geçecek.
Mercedes'in 2025 F1 koltuğu hâlâ padoktaki en gözde koltuklardan biri. Lewis Hamilton bu yılın başlarında Ferrari'ye geçtiğini duyurarak transfer sezonunu çoktan başlattı.
Takım patronu Toto Wolff, Mercedes koltuğuna Max Verstappen'i getirmek istediğini hiçbir zaman gizlemedi fakat Red Bull cephesi bunun gerçekleşmemesi için elinden geleni yapıyor.
Verstappen dışında koltuk için diğer adaylar Carlos Sainz ve Mercedes'in yeteneği Kimi Antonelli.
F2'de yarışan Antonelli, halihazırda Mercedes ile bir dizi teste çıktı ve gelecek hafta daha fazla test yapacak.
Mercedes, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, Antonelli'nin gelecek hafta Spa'da Mercedes'in 2022 aracı W13 ile özel bir test yapacağını doğruladı.
Bu, Antonelli'nin ilk kez zemin etkili bir F1 aracı kullanacağı anlamına geliyor.
Baş mühendis Andrew Shovlin, “Günümüzdeki yoğun yarış takviminden ötürü bu tarz testler için yer bulmak zor."
"Artık bütçe sınırından dolayı böyle günler için ayrı bir test ekibimiz yok."
"Ayrıca Kimi de kendi F2 takvimiyle oldukça meşgul. Fakat yarış hafta sonundan sonra Spa'da onunla bir test günü düzenleyeceğiz ve yılın ilerleyen dönemlerinde onunla daha fazla teste çıkacağız." dedi.
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