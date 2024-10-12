Antonelli: "Spa testleri sırasında ileriye doğru bir adım attım ve bu Mercedes'i ikna etti"
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes'i 2025 yılı için kendisine F1 koltuğu vermeye ikna eden kritik anın önemini vurguladı.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Mercedes AMG
Andrea Kimi Antonelli, Spa-Francorchamps'ta yapılan ve çığır açan testin, Mercedes'i önemli bir zayıflığının üstesinden geldiğine ve bir F1 yarış koltuğunu hak ettiğine ikna etmesinin anahtarı olduğunu söyledi.
Genç İtalyan uzun süredir Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerine 2025'te yarışacak isim olarak görülüyordu ancak eski bir F1 aracıyla yaptığı ilk testler, geliştirmesi gereken bazı unsurları ortaya çıkardı.
Hızı konusunda çok az şüphe olsa da, yarış mesafesi boyunca tutarlılık gösterme konusunda hâlâ eksikti.
Ancak yaz tatilinden önce Belçika Grand Prix'si sonrası yapılan testlerde bu konuda bir adım atıldığını ve bunun Mercedes'in gelecek yıl için kendisiyle anlaşması için yeterli olduğunu söylüyor.
La Gazzetta dello Sport tarafından düzenlenen “Il Festival dello Sport ”a katılan Antonelli, 2022 aracıyla yaptığı testlerdeki ilerlemesini değerlendirirken Spa koşusunu önemli olarak nitelendirdi.
“TPC [önceki araçların testi] testleri sırasında, onları etkileyen şeylerden biri limite ne kadar çabuk ulaştığım ve Mercedes'in istediği hedef tur zamanlarına ne kadar kolay vardığımdı.”
“Ancak testler sırasında en çok zorlandığım faktörün yarış temposu olduğunu söylemeliyim."
“Bununla birlikte, Spa'daki testlerin son iki gününde yarış hızımı önemli ölçüde geliştirdim ve bu da Mercedes'i benimle sözleşme imzalamaya itti."
“O ana kadar beni 2025'te Mercedes aracına koymak istediklerine dair bir fikirleri vardı ama önce sahip olduğum zayıflıkları geliştirip geliştiremeyeceğimi görmek istediler."
“Spa testleri sırasında ileriye doğru iyi bir adım attım ve bu Mercedes'i ikna etti."
“Aslında yaz tatilinden önce Toto Wolff, mühendisim ve Mercedes'ten diğer kişilerle bir telefon görüşmesi yaptım. Orada bana 2025 yılında pilotlarından biri olacağımı söylediler. Güzel bir andı.” dedi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Mercedes Antonelli'den beklentilerini düşük tutarken, özellikle de Monza'daki ilk antrenman seansındaki çalışmasının sadece on dakika sonra bir kazayla sonuçlanmasının ardından, Antonelli gerçekleştirmek istedikleri konusunda oldukça iddialı.
Aslında Antonelli hedefinin çaylak F1 sezonunda bir yarış galibi olmak olduğunu söylüyor.
Antonelli, “Kendimi F1 için hazır hissediyorum.”
“Hız açısından bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Yapılması gereken tek şey hafta sonunu mümkün olan en iyi şekilde nasıl yöneteceğim ve tüm prosedürleri öğrenmek olacak. Yani öğrenilecek çok şey olacak."
“Şu anda gelecek yıl için yarışları kazanacağımı söylemek hayal kurmak olur. Kolay olmayacak çünkü tüm takımların rekabetçi bir aracı olacak, bu yüzden de bu çok zor olacak ama hedefimiz kesinlikle bu olmalı."
“Birkaç podyum da iyi olurdu ama asıl hedef eve birkaç galibiyet getirmek.” şeklinde konuştu.
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