Formula 1 Amerika GP

Antonelli: "Singapur’dan bu yana devasa bir adım attık"

Ferrari'nin antrenman seanslarındaki üstünlüğüne rağmen COTA'da pole kazanan Antonelli, şampiyonluğunu ilan etme yolunda büyük bir adım attı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 16:10

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ABD Grand Prix’si sıralama turlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Mercedes’in genç yıldızı Kimi Antonelli, Q3’ün ilk denemesinde attığı 1:34.035’lik turla Max Verstappen’i 0.179 saniye farkla geride bıraktı. Antrenman seanslarında hem Charles Leclerc hem de Lewis Hamilton ile zirveye yerleşen Ferrari'nin favori gösterildiği hafta sonunda gelen bu sonuç, Mercedes garajında büyük bir sevinç yarattı.

Son turlarda rüzgârın şiddetini artırması nedeniyle dereceler geliştirilemeyince Antonelli’nin ilk turu pole pozisyonu için yeterli oldu. İlk üçü Red Bull’dan Isack Hadjar tamamladı.

Sıralama seansının ardından rüzgârın yarattığı zorluklara ve takımın son güncellemelerine değinen İtalyan pilot, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Giderek ritim bulduğumuz harika bir sıralama seansı oldu ancak kesinlikle kolay değildi, rüzgar gittikçe şiddetini artırdı.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Özellikle Q3 seansında rüzgârın yönü öngörülemez hale geldiği için işimiz biraz zorlaştı. Son turda rüzgâr daha da arttı ve sürüş hissi ağırlaştı ama genel olarak çok mutluyum.”

“Bu güncelleme paketi üzerinde inanılmaz sıkı çalışıyoruz ve hâlâ mantığını tam anlamıyla kavramaya gayret ediyoruz. Yine de Singapur’dan bu yana devasa bir adım attığımız ortada.”

“Şimdilik çalışmaya ve aracı daha iyi anlamaya devam etmemiz gerekiyor. Takım bu paketi buraya getirmek için muazzam bir iş çıkardı ve nihayet harcanan emeklerin karşılığını alıyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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