Formula 1 Katar GP
Antonelli: “Araç inanılmazdı”
Katar mücadelesinde zafere ulaşan Kimi Antonelli, aracın çok iyi hissettirdiğini belirtti ve takımıyla gurur duyduğunu söyledi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 29 Kas 2026 17:54
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Katar Grand Prix’sinde özellikle önü açıkken yakaladığı tempoyla dikkat çeken ve rahat farkla zafere uzanan Kimi Antonelli, aracın mükemmel bir yol tutuşuna sahip olduğunu belirtti. Hasar yaşadığı için geriye düşen takım arkadaşı George Russell adına üzüldüğünü ifade eden genç pilot, yarışın ardından şöyle konuştu: "Araç inanılmazdı. Yarış tempomuz gerçekten olağanüstüydü, özellikle önüm açıkken son bölümde 1:25'lik turlar atarken araç adeta rayların üzerindeymiş gibi gidiyordu.”
“Sürmesi büyük bir keyifti ve sezonun şu ana kadarki en iyi aracıydı. Özellikle yeni paketimizi anlama sürecinde ortaya koydukları iş için takımla gerçekten gurur duyuyorum.”
“George adına üzüldüm. Oldukça fazla hasarı vardı, olmasaydı yarışta güzel bir mücadele verebilirdik ama günün sonunda galibiyetten ve bugünkü tempomuzdan dolayı çok mutluyum."
Yarış içinde George Russell’a liderliği geri vermeye neden sıcak baktığı sorusunu da yanıtlayan Antonelli, takımın şampiyonluk hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini belirterek şunları ekledi: "Takım olarak şampiyonluk yolunda George'a yardım etmeye çalışıyoruz ve bunun ekip için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz; bu yüzden mevcut durumu bilerek liderliği geri vermeye hazırdım.”
“Ancak takım bunun sorun olmadığını söyledi ve ben de kendi yarışıma devam ettim."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
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