Formula 1 Katar GP

Antonelli: “Araç inanılmazdı”

Katar mücadelesinde zafere ulaşan Kimi Antonelli, aracın çok iyi hissettirdiğini belirtti ve takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 29 Kas 2026 17:54

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Katar Grand Prix’sinde özellikle önü açıkken yakaladığı tempoyla dikkat çeken ve rahat farkla zafere uzanan Kimi Antonelli, aracın mükemmel bir yol tutuşuna sahip olduğunu belirtti. Hasar yaşadığı için geriye düşen takım arkadaşı George Russell adına üzüldüğünü ifade eden genç pilot, yarışın ardından şöyle konuştu: "Araç inanılmazdı. Yarış tempomuz gerçekten olağanüstüydü, özellikle önüm açıkken son bölümde 1:25'lik turlar atarken araç adeta rayların üzerindeymiş gibi gidiyordu.”

“Sürmesi büyük bir keyifti ve sezonun şu ana kadarki en iyi aracıydı. Özellikle yeni paketimizi anlama sürecinde ortaya koydukları iş için takımla gerçekten gurur duyuyorum.”

“George adına üzüldüm. Oldukça fazla hasarı vardı, olmasaydı yarışta güzel bir mücadele verebilirdik ama günün sonunda galibiyetten ve bugünkü tempomuzdan dolayı çok mutluyum."

Yarış içinde George Russell’a liderliği geri vermeye neden sıcak baktığı sorusunu da yanıtlayan Antonelli, takımın şampiyonluk hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini belirterek şunları ekledi: "Takım olarak şampiyonluk yolunda George'a yardım etmeye çalışıyoruz ve bunun ekip için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz; bu yüzden mevcut durumu bilerek liderliği geri vermeye hazırdım.”

“Ancak takım bunun sorun olmadığını söyledi ve ben de kendi yarışıma devam ettim."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Russell: "Pistte parçalar varken güvenlik aracının çıkmaması kabul edilemez"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Piastri: “Elde edebileceğimiz en iyi sonuç üçüncülüktü”



Formula 1



Formula 1



Katar GP



12 dk



Piastri: “Elde edebileceğimiz en iyi sonuç üçüncülüktü”





Mercedes, Russell’ı Verstappen hakkında uyardı: “Ateşi körüklemenin anlamı yok”



Formula 1



Formula 1



Katar GP



3 s



Mercedes, Russell’ı Verstappen hakkında uyardı: “Ateşi körüklemenin anlamı yok”





2026 MotoGP Valensiya GP: Fernandez lider, Marquez kariyerini podyumda noktaladı!



MotoGP



MotoGP



Valencia GP



4 s



2026 MotoGP Valensiya GP: Fernandez lider, Marquez kariyerini podyumda noktaladı!

Son Haberler





Antonelli: “Araç inanılmazdı”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



6 dk



Antonelli: “Araç inanılmazdı”





Russell: "Pistte parçalar varken güvenlik aracının çıkmaması kabul edilemez"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



10 dk



Russell: "Pistte parçalar varken güvenlik aracının çıkmaması kabul edilemez"





Piastri: “Elde edebileceğimiz en iyi sonuç üçüncülüktü”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



12 dk



Piastri: “Elde edebileceğimiz en iyi sonuç üçüncülüktü”





2026 Katar GP: Antonelli önderliğinde Mercedes 1-2, Piastri podyumda



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



27 dk



2026 Katar GP: Antonelli önderliğinde Mercedes 1-2, Piastri podyumda

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol