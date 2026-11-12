Formula 1
Antonelli, Senna'nın efsanevi Lotus 98T'siyle piste çıkabilir
Bruno Senna, 2026 Formula 1 dünya şampiyonu Kimi Antonelli'ye gelecek yıl amcası Ayrton Senna'nın tarihi araçlarından birini kullanma fırsatı sunmayı planlıyor.
Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi: 12 Kas 2026 13:10
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Outside the Paddock
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Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'sinde ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanarak tarihin en genç şampiyonu olduktan birkaç gün sonra Senna ailesini ziyaret etti.
F1'in Beyond The Grid podcast'ine konuşan Ayrton Senna'nın yeğeni Bruno Senna, amcasının 1986 sezonunda kullandığı Lotus 98T'nin kokpitine oturduktan sonra Antonelli'nin araçtan çıkmak istemediğini anlattı.
Bruno Senna, "Onu görmek gerçekten çok keyifliydi."
"1986 model Lotus aracımız var. Kendisini kokpite oturttuk ve araçtan çıkmak istemedi."
"Gelecek yıl Lotus veya McLaren bir etkinlik düzenlemek isterse bu araçlardan birini kullanması için organizasyon yapabileceğimizi konuştum. Çünkü araca fiziksel olarak gerçekten çok iyi uyuyor, boyu bu araç için mükemmel."
"Babası, 'Manuel vitesli aracı kullanabileceğinden emin değilim' dedi. Kimi ise 'Elbette kullanabilirim!' diye karşılık verdi." dedi.
Ayrton Senna, Lotus 98T Renault
Fotoğraf: Rainer Schlegelmilch / Getty Images
Antonelli, Lotus 98T'nin kokpitine oturmanın yanı sıra Ayrton Senna'nın ailesi için tasarladığı karting pistinde de zaman geçirdi. Bruno Senna, 20 yaşındaki pilotun yeteneklerini burada yakından görme fırsatı buldu.
Bruno, "Sonunda Ayrton'ın tasarladığı karting pistinde de sürüş yaptık. Ben çocukken burası benim için gerçekten çok eğlenceli bir yerdi ve Kimi de burada inanılmazdı. Çok hızlıydı ve son derece istikrarlı turlar atıyordu. Birlikte çok keyifli vakit geçirdik."
"Kimi, pistte kendisine bir ideal çizgi oluşturmayı başardı ve bu çizgiyi son derece istikrarlı şekilde takip etti. Bu gerçekten etkileyiciydi."
"Bu çizgiden 10 santimetre bile dışarı çıkmadı. Eğer çıksaydı, yalnızca pist dışına taşmakla kalmaz, çimlere çıkar ve spin atardı. Zemin o kadar kirliydi."
“Gerçekten harika bir deneyimdi ve neden dünya şampiyonu olduğunu gösterdi." dedi.
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- Motorsport.com Ekibi
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