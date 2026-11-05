Formula 1 Sao Paulo GP
Antonelli, Senna'nın ailesini ziyaret etti: "Unutulmaz bir gündü"
São Paulo Grand Prix'si öncesinde Ayrton Senna'nın yeğenleriyle bir araya gelen Kimi Antonelli, bu özel ziyareti 'unutulmaz bir gün' olarak nitelendirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 5 Kas 2026 19:00
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Ayrton Senna, uzun yıllardır Kimi Antonelli'nin kariyerine yön veren en büyük ilham kaynaklarından biri. Çocukluğundan itibaren üç kez dünya şampiyonu olan efsane ismin hikâyeleriyle büyüyen İtalyan pilot, Senna'ya duyduğu hayranlığı yarış numarası tercihiyle de gösteriyor.
Antonelli, Senna'nın kariyerinin bir bölümünde kullandığı 12 numaralı aracı tercih ediyor ve önümüzdeki sezon da bu numarayı kullanmaya devam edecek.
Meksika'da dünya şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Brezilya'ya gelen Antonelli, babası Marco ile birlikte Ayrton Senna'nın yeğeni Bruno ve yeğenleri Bianca ile Paula'yı ziyaret etti.
Yeni dünya şampiyonu, Instagram hesabından Senna'nın 1986 yılında İspanya ve Detroit Grand Prix'lerini kazandığı efsanevi Lotus 98T'nin içinde otururken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Araçta da Senna'nın kullandığı 12 numara bulunuyordu.
Genç pilot, Instagram paylaşımında Senna ailesine içtenlikle teşekkür etti.
Antonelli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Unutulmaz bir gündü. Senna ailesinin tamamına teşekkür ederim. Bu anların anlamını tam olarak kavramam biraz zaman alacak ancak bu anıları sonsuza dek yanımda taşıyacağım."
Paula Senna ise ziyaretten başka fotoğraflar paylaşarak şu mesajı yayımladı: "Yeni dünya şampiyonu Kimi Antonelli'yi çok özel bir vesileyle ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Ayrton Senna'nın ikonik Lotus aracının yanında durduk, zaferini Ayrton'ı tasvir eden heykellerimden biriyle kutladık ve ne kadar özel bir karaktere sahip olduğunu kendi gözlerimizle görme fırsatı bulduk."
"Motor sporlarına ve mükemmelliğe ulaşma arzusuna duydukları ortak tutkuyla bir araya gelen iki nesil arasında özel bir bağ oluştu."
"Kimi, bu büyük başarın ve pistlerde inşa ettiğin kariyerin için tebrikler!"
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- Motorsport.com Ekibi
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