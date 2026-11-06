Formula 1 Sao Paulo GP
Antonelli, Senna'nın ailesine yaptığı ziyareti anlattı: "Çok duygusal bir gündü"
2026 Formula 1 dünya şampiyonu Kimi Antonelli, Sao Paulo GP öncesinde Ayrton Senna'nın aile evine yaptığı ziyaretten bahsetti.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 15:20
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Outside the Paddock
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Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Meksika'da şampiyonluğunu ilan etmesinden iki gün sonra Senna ailesini ziyaret etti.
Antonelli, sosyal medya üzerinden Senna'nın 1986 sezonunda kullandığı Lotus 98T'nin kokpitinde otururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve aileye 'unutulmaz bir gün' için teşekkür etmişti.
Interlagos'ta basın mensuplarına konuşan Antonelli, ziyaretin beklediğinden de duygusal geçtiğini söyledi.
İtalyan pilot, şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten çok duygulandım."
"Çok ama çok özel ve sonsuza kadar hatırlayacağım bir gün oldu. Bana bu fırsatı tanıyan Senna ailesine her zaman minnettar olacağım, benim için çok özel bir deneyimdi."
"Açıkçası oradan ayrılmak istemedim. Mümkün olduğunca uzun süre kalmaya çalıştım çünkü gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Senna ailesi, Ayrton'ın zamanının büyük bölümünü geçirdiği yerleri bize gösterdi. Bunu düşünmek bile inanılmazdı."
"Oradayken kendi kendime, 'Vay canına, Ayrton gerçekten burada bulunmuş.' diye düşündüm. Çok duygusal ve gerçekten çok özel bir gündü."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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