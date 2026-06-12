Antonelli: "Senna ile kıyaslanmam doğru değil"

Çin’de kariyerinin ilk Formula 1 zaferini kazandıktan sonra adeta durdurulamaz bir güce dönüşen ve Lewis Hamilton’ın kariyerindeki en iyi galibiyet serisini yakalayan Kimi Antonelli, Barselona’da yeni galibiyetini hedefliyor.

Pist üstündeki agresif ve gözü kara tarzıyla dikkat çeken genç yeteneğin bu muazzam yükselişi, sporun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan Ayrton Senna ile yan yana anılmasına yol açtı.

Ancak Monako’daki tarihi zaferinin ardından İspanya'da basının karşısına geçen Antonelli, hakkında çıkan bu iddialı kıyaslamaya olgun ve mesafeli bir yaklaşım sergiledi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Medyanın kendisini Brezilyalı efsaneyle kıyaslayan makalelerini okumadığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade eden genç şampiyona lideri, düşüncelerini şu sözlerle aktardı: "Bu konu hakkında yazılanları okumadım ve dürüst olmak gerekirse bu kıyaslamadan hiç hoşlanmıyorum.”

“Bu sporun tarihini yazmış biriyle karşılaştırılmam gerektiğine inanmıyorum. Onun başardıklarının henüz tek bir kırıntısını bile gerçekleştirebilmiş değilim, bu yüzden söylenenleri pek doğru bulmuyorum.”

“Ayrton Senna benim idolüm, sürüşümde ondan ilham alıyorum ama özellikle kariyerimin henüz çok başında, başlangıç noktasındayken onunla kıyaslanmam doğru değil.”

“Önümde ulaşmam gereken çok fazla hedef, yapacak çok işim ve geliştirmem gereken çok şey var. Onun seviyesinden hâlâ çok uzakta olduğumu hissediyorum."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Genç İtalyan pilotun geçen hafta sonu Monako sokaklarında sergilediği üstünlük, basın dünyasında Senna benzetmelerinin artmasına neden olmuştu.

Pole pozisyonunu aldıktan sonra yarışta güçlü bir tempo yakalayan Antonelli, bir zamanlar efsane pilotun hükmettiği bu ikonik pistte rakipleriyle arasındaki farkı iyice açarak zafere ulaşmıştı.

Formula 1 tarihi incelendiğinde Monako, bir bakıma Senna efsanesinin doğduğu yer olarak biliniyor. Brezilyalı pilot, 1984 yılında sağanak yağmur altında Toleman aracıyla Alain Prost’un arkasında ikinci olarak F1 dünyasına kendini tanıtmış ve ardından 1987 ile 1993 yılları arasında bu zorlu pistte tam 6 zafer elde etmişti.

Ayrton Senna, McLaren MP4/4 Fotoğraf: Getty Images

Özellikle 1988 yılındaki sıralama turlarında, takım arkadaşı Alain Prost’a tam 1.4 saniye fark atarak aldığı pole pozisyonu, televizyon kameraları tarafından kaçırılsa da F1 tarihinin en ikonik turu olarak kabul ediliyor. Senna, o gün direksiyon başında yaşadığı deneyimi yıllar önce şu sözlerle özetlemişti: "Aniden artık arabayı bilinçli olarak sürmediğimi fark ettim. Onu sadece bir tür içgüdüyle kullanıyordum ama sanki farklı bir boyuttaydım."