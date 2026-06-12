Antonelli: "Senna ile kıyaslanmam doğru değil"
Monako’da sergilediği performansın ardından üst üste 5. galibiyetini alarak şampiyonada büyük bir avantaja ulaşan Antonelli, Formula 1 efsanesi Ayrton Senna ile kıyaslanmasına net bir dille karşı çıktı.
Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
Çin’de kariyerinin ilk Formula 1 zaferini kazandıktan sonra adeta durdurulamaz bir güce dönüşen ve Lewis Hamilton’ın kariyerindeki en iyi galibiyet serisini yakalayan Kimi Antonelli, Barselona’da yeni galibiyetini hedefliyor.
Pist üstündeki agresif ve gözü kara tarzıyla dikkat çeken genç yeteneğin bu muazzam yükselişi, sporun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan Ayrton Senna ile yan yana anılmasına yol açtı.
Ancak Monako’daki tarihi zaferinin ardından İspanya'da basının karşısına geçen Antonelli, hakkında çıkan bu iddialı kıyaslamaya olgun ve mesafeli bir yaklaşım sergiledi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Medyanın kendisini Brezilyalı efsaneyle kıyaslayan makalelerini okumadığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade eden genç şampiyona lideri, düşüncelerini şu sözlerle aktardı: "Bu konu hakkında yazılanları okumadım ve dürüst olmak gerekirse bu kıyaslamadan hiç hoşlanmıyorum.”
“Bu sporun tarihini yazmış biriyle karşılaştırılmam gerektiğine inanmıyorum. Onun başardıklarının henüz tek bir kırıntısını bile gerçekleştirebilmiş değilim, bu yüzden söylenenleri pek doğru bulmuyorum.”
“Ayrton Senna benim idolüm, sürüşümde ondan ilham alıyorum ama özellikle kariyerimin henüz çok başında, başlangıç noktasındayken onunla kıyaslanmam doğru değil.”
“Önümde ulaşmam gereken çok fazla hedef, yapacak çok işim ve geliştirmem gereken çok şey var. Onun seviyesinden hâlâ çok uzakta olduğumu hissediyorum."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Genç İtalyan pilotun geçen hafta sonu Monako sokaklarında sergilediği üstünlük, basın dünyasında Senna benzetmelerinin artmasına neden olmuştu.
Pole pozisyonunu aldıktan sonra yarışta güçlü bir tempo yakalayan Antonelli, bir zamanlar efsane pilotun hükmettiği bu ikonik pistte rakipleriyle arasındaki farkı iyice açarak zafere ulaşmıştı.
Formula 1 tarihi incelendiğinde Monako, bir bakıma Senna efsanesinin doğduğu yer olarak biliniyor. Brezilyalı pilot, 1984 yılında sağanak yağmur altında Toleman aracıyla Alain Prost’un arkasında ikinci olarak F1 dünyasına kendini tanıtmış ve ardından 1987 ile 1993 yılları arasında bu zorlu pistte tam 6 zafer elde etmişti.
Ayrton Senna, McLaren MP4/4
Fotoğraf: Getty Images
Özellikle 1988 yılındaki sıralama turlarında, takım arkadaşı Alain Prost’a tam 1.4 saniye fark atarak aldığı pole pozisyonu, televizyon kameraları tarafından kaçırılsa da F1 tarihinin en ikonik turu olarak kabul ediliyor. Senna, o gün direksiyon başında yaşadığı deneyimi yıllar önce şu sözlerle özetlemişti: "Aniden artık arabayı bilinçli olarak sürmediğimi fark ettim. Onu sadece bir tür içgüdüyle kullanıyordum ama sanki farklı bir boyuttaydım."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Canlı dereceler: İspanya GP 2. antrenman
Hamilton, ADUO kararı hakkında: "Red Bull’un zirvede olması büyük sürpriz"
Resmi: Silverstone, 2027’de WEC takvimine geri dönüyor
2026 İspanya GP 1. antrenman: Russell zirvede, Piastri takipte
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar