Formula 1 Sao Paulo GP

Antonelli şampiyonluk sözünü tuttu: Rossi tarzıyla fabrikaya gitti

Kimi Antonelli, şampiyonluk kutlaması kapsamında saçlarını İtalyan bayrağı renklerine boyayarak Mercedes fabrikasına gitti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Kas 2026 07:55

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Meksika GP’sinde sezonun sonlanmasına dört yarış kala kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu ilan eden 20 yaşındaki İtalyan pilot Andrea Kimi Antonelli, İtalya’ya 73 yıl aradan sonra pilotlar şampiyonluğu getirmenin sevincini sıra dışı bir kutlamayla taçlandırdı.

Amerika kıtasındaki üçlü yarış serisinin ve Brezilya GP'sinde kazanılan Mercedes markalar şampiyonluğunun ardından İngiltere’deki Brackley fabrikasına dönen Antonelli, tıpkı MotoGP efsanesi Valentino Rossi’nin 1998 yılında yaptığı gibi saçlarını kırmızı, beyaz ve yeşil renklere boyayarak takım çalışanlarının karşısına çıktı.

Valentino Rossi

Şampiyonluk sonrasında İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda saçlarını boyama sözünü tutacağını belirten Kimi Antonelli, fabrika ziyareti öncesinde bu planından bahsetmişti: "Boya kutularım hazır.”

“Şimdi tek karar vermem gereken şey, bunu bu hafta sonu mu yapacağım yoksa önümüzdeki hafta Brackley’deki fabrikaya gidip tüm çalışanların önünde konuşma yapacağım güne kadar mı bekleyeceğim.”

“Oraya boyalı saçlarla gitmek çok eğlenceli olacak."

Sözünü tutan genç şampiyonun yeni imajı Mercedes'in sosyal medya hesaplarından "Kimi yaptı. Gerçekten yaptı" notuyla paylaşıldı.

Meksika’daki zaferinin ardından şampiyonluk ödülü olarak kendisine yeni bir otomobil almayı planladığını açıklayan Antonelli, harcama alışkanlıkları ve ailesinin bu konudaki yaklaşımı hakkında da samimi açıklamalarda bulundu: "Ailem bana her zaman paranın değerini öğretmeye çalıştı ve şimdi ciddi miktarlar kazanmaya başladığım için paramı nasıl ve nereye harcadığımı bilmek istiyorlar.”

“Ancak işlerinin oldukça kolay olacağını söyleyebilirim çünkü pahalı hobileri olan biri değilim. Evimde simülatörüm var ve onunla eğleniyorum. Alışverişe çıkmaya ihtiyaç duymuyorum. Paramı yemeğe, ev eşyalarına, benzine... ve simülatörde sürmek için yeni pistler satın almaya harcıyorum.”

“Ailemin benim üzerimde göz kulak olması gereken tek konunun otomobiller olduğunu söyleyebilirim; çünkü gerçekten satın almak istediğim birkaç model var.”

“Bu yüzden şampiyonluğu kazanmanın şerefine sanırım kendimi bunlardan biriyle ödüllendireceğim."

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- Motorsport.com Ekibi

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