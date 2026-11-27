Formula 1 Katar GP

Antonelli, şampiyonluk sonrası hata yaptığını söyledi: “Brezilya’da aşırı özgüvenliydim”

Meksika’da şampiyonluğunu garantiledikten sonraki iki yarışta podyuma çıkamayan Antonelli, Brezilya’da lider giderken yaptığı hatayı şampiyonluk baskısının üzerinden kalkmasına bağladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 15:30

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix’sinde 2026 Formula 1 dünya şampiyonluğunu ilan eden Kimi Antonelli, o günden bu yana çıktığı iki yarışta podyumun dışında kalarak sezon boyunca ilk kez üst üste iki yarış podyumda yer almadı. Katar Grand Prix’si öncesinde konuşan genç pilot, Brezilya’da Lando Norris’in baskısı altındayken spin atıp yarışı 5. sırada tamamlamasının arkasında şampiyonluk sonrası yaşanan odak kaybının yattığını itiraf etti.

Katar GP öncesi basına konuşan Antonelli, normalde baskı altında çok daha iyi odaklandığını ve son iki yarışa yüksek bir motivasyonla çıkmak istediğini vurguladı: "Açıkçası hem keyif alıyorum hem de almıyorum, çünkü iyi bir tempomuz olmasına rağmen son yarışlar pek iyi geçmedi.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“Şampiyonluğu çoktan kazandığımı bilmek biraz garip hissettiriyor, elbette üzerimde daha az baskı var fakat yine de bu iyi mi yoksa kötü mü bilemiyorum. Bu konumda olduğum için kesinlikle şikâyet etmiyorum ve çok mutluyum.”

“Ancak şampiyonluğu erkenden kazanıp araca tekrar bindiğinizde yoğunluğu ve odağı kaybetmek çok kolay oluyor. Özellikle Brezilya'da yaptığım hata, hala şampiyonluk mücadelesi veriyor olsaydım muhtemelen yaşanmazdı.”

“Orada aşırı özgüvenliydim ve biraz odak kaybı yaşadım, ardından da hata yaptım. Normal şartlarda baskı altındayken daha iyi bir odak yakalayabiliyorum. Şampiyonluk benim için yeni bir deneyim, bundan ders çıkarmaya çalışıyorum ve umarım bu son iki yarışı çok iyi bir noktada tamamlayabilirim."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Wolff: “Daha uzun yıllar burada kalacağım”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





2026 Katar GP 1. antrenman: İlk seansta Antonelli zirvede!



Formula 1



Formula 1



Katar GP



1 s



2026 Katar GP 1. antrenman: İlk seansta Antonelli zirvede!





Leclerc: “Bu araçların sürüşü doğal değil”



Formula 1



Formula 1



Katar GP



2 s



Leclerc: “Bu araçların sürüşü doğal değil”





Canlı dereceler: Katar GP 1. antrenman



Formula 1



Formula 1



Katar GP



1 s



Canlı dereceler: Katar GP 1. antrenman

Son Haberler





Antonelli, şampiyonluk sonrası hata yaptığını söyledi: “Brezilya’da aşırı özgüvenliydim”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



3 dk



Antonelli, şampiyonluk sonrası hata yaptığını söyledi: “Brezilya’da aşırı özgüvenliydim”





2026 MotoGP Valensiya GP ana antrenman: Marc Marquez zirvede, Bezzecchi takipte



MotoGP



MGP MotoGP



Valencia GP



30 dk



2026 MotoGP Valensiya GP ana antrenman: Marc Marquez zirvede, Bezzecchi takipte





Wolff: “Daha uzun yıllar burada kalacağım”



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



43 dk



Wolff: “Daha uzun yıllar burada kalacağım”





2026 Katar GP 1. antrenman: İlk seansta Antonelli zirvede!



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



1 s



2026 Katar GP 1. antrenman: İlk seansta Antonelli zirvede!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol