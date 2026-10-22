Formula 1 Amerika GP

Antonelli: “Şampiyonluk ihtimalimin artması yarışlara yaklaşımımı değiştirmiyor”

Mercedes’in İtalyan genç yeteneği Kimi Antonelli, ABD GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 20:20

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Formula 1’de sezonun 18. durağı olan Austin öncesinde düzenlenen resmi basın toplantısında konuşan Kimi Antonelli, kariyerinin en kritik hafta sonlarından birine girerken üzerindeki baskıyı ve şampiyonluk mücadelesini değerlendirdi. Austin’de şampiyonluğunu ilan etme ihtimali hakkında sorulan soruya samimiyetle yanıt veren İtalyan yıldız, bu durumun hafta sonuna yaklaşımını değiştirmeyeceğini söyledi.

Bu sabah yarış mühendisi Peter Bonnington (Bono) ile bir araya geldiklerini belirten Antonelli, kendilerine sadece "keyif alma ve her seferinde tek bir yarışa odaklanma" hedefini koyduklarını dile getirdi.

Sebastian Vettel’in 2010’da elde ettiği en genç şampiyon unvanını hatırlatan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Antonelli, bu durumun üzerinde fazladan bir baskı oluşturmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse Vettel rekoru kırdığında ben henüz 4 yaşındaydım ve Hot Wheels oyuncaklarımla oynuyordum, o anı hiç hatırlamıyorum!”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“Ancak büyüdükçe o tarihi yarışı izledim ve ne kadar inanılmaz bir şampiyonluk mücadelesi olduğunu anladım.”

“Bu yıl elde ettiğimiz ivme ve aracın sunduğu performans sayesinde bir şansımın olabileceğini hissediyorum. Ancak şampiyonluk ihtimalimin artması, hafta sonlarına yönelik yaklaşımımı değiştirmiyor.”

“Şampiyonluğu bu hafta sonu mu, bir sonraki yarışta mı yoksa Brezilya’da mı kazanırım bilmiyorum; yaklaşımım her pistte zafer için mücadele etmek üzerine olacak.”

“Şampiyon olmak bir rüyanın gerçekleşmesi anlamına gelir ama adımlarımı sağlam atmaya devam etmeliyim."

Basın toplantısında kariyerinin başlangıç yıllarına ve ailesinin fedakarlıklarına da değinen genç pilot, babasının ilk zamanlarda kendisini motor sporlarından uzak tutmak istediğini itiraf etti.

Kendi yarış kariyerinde finansal imkansızlıklar yüzünden yarı yolda kalan babasının kendisini hayal kırıklığından korumak istediğini belirten Antonelli, Mercedes’in hayatını nasıl değiştirdiğini şu sözlerle anlattı: "Babam benim kaya gibi arkamda duran en büyük destekçimdir.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“Çocukken bana yarışmaya dair bildiği her şeyi öğretti, şimdiyse hayatı öğretiyor. Ancak her şey başlamadan önce yarışmamı hiç istemiyordu. Çünkü bu spor finansal olarak çok zorlu ve zaman zaman son derece acımasız olabiliyor.”

“Kendi kariyerinde sponsor bulamadığı için durmak zorunda kalmış ve aynı hayal kırıklığını benim de yaşamamdan korkmuştu.”

“Sahip olduğum tutkuyu gördüğünde denememe izin verdi. Mercedes’e ömrüm boyunca minnettar kalacağım çünkü ben henüz çok küçük bir çocukken bana güvendiler.”

“Karting günlerimden bu yana beni her adımda desteklediler ve bana bu fırsatları sundular.”

“Mercedes’in desteği olmasaydı bugün kesinlikle F1’de olamazdım."

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- Motorsport.com Ekibi

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