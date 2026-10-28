Formula 1 Amerika GP
Antonelli, şampiyon olsa bile "1 numara" ile yarışmayacak
2026 Formula 1 sezonunun şampiyonluğa en yakın isimlerinden Kimi Antonelli, gelecek sezon dünya şampiyonlarına verilen 1 numarayı kullanmak yerine 12 numarayla yarışmaya devam etmeyi planlıyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 28 Eki 2026 10:10
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Mercedes pilotu, Meksika Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etme ihtimaline sahip. Ancak Antonelli, şampiyonluğu henüz garantilemediğini hatırlatarak önceliğinin sezonu tamamlamak olduğunu söyledi.
İsviçre gazetesi Blick'e konuşan İtalyan pilot, şampiyonluk sonrasında da mevcut yarış numarası olan 12'yi kullanmaya devam edeceğini belirtti.
Antonelli, konuyla ilgili olarak, "Öncelikle Meksika'da işi bitirmemiz gerekiyor. Ancak bunu başardıktan sonra da 12 numarayla yarışmaya devam edeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Hamilton ve Verstappen farklı tercihler yaptı
Antonelli'nin bu kararı, Lewis Hamilton'ın yaklaşımını hatırlatıyor. Hamilton, 2008'de McLaren ile ilk dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2009 sezonunda 1 numarayla yarışmış, sonraki şampiyonluklarında ise kariyeriyle özdeşleşen 44 numarayı tercih etmişti.
Nico Rosberg'in 2016'daki şampiyonluğunun ardından Formula 1'de 1 numara bir süre daha kullanılmadı. Şampiyonluğun ardından kariyerini noktalayan Rosberg'in yerine bu numarayı alacak bir isim çıkmadı ve 1 numara, 2022'de Max Verstappen'in şampiyonluğuyla yeniden piste döndü.
Verstappen, şampiyonluklarının ardından 1 numarayı kullanmayı sürdürürken, Lando Norris de yine geçen yılki şampiyonluğu sonrası 1 numara ile yarışmayı seçti.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
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