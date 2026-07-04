Antonelli: "Pole'de olmak çok tatmin edici"

Cumartesi günü erken saatlerde gerçekleşen sprint yarışı galibiyetinin ardından Kimi Antonelli, ana yarışın sıralama turları seansında da zaman tablosunun zirvesinde yer aldı.

Sıralama turlarında son tur öncesinde biraz gergin olduğunu dile getiren Antonelli, bunun nedeninin pistte ilk hızlı tur atan isim olmayı sevmemesi olduğunu belirtti.

"Biraz stresliydim çünkü son denemede piste ilk çıkan pilot olmayı hiç sevmem."

"Buna rağmen attığım son tur gerçekten çok temizdi. Açıkçası her şey tam olması gerektiği gibi bir araya geldi. Sıralama boyunca her bölümde biraz daha geliştik."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Martin Trenkler / LAT Images via Getty Images

"Sonunda pole pozisyonunu almak gerçekten çok tatmin edici."

Antonelli, pole turuna ulaşırken otomobil üzerinde herhangi bir mekanik ayar değişikliği yapmadıklarını da açıkladı.

"Aracın ayarlarında hiçbir değişiklik yapmadık. Sadece fren dağılımı ve sürüş tarzım üzerinde çalıştık."

"Bu alanlarda doğru ayarları bulmayı başardık ve bu da sıralama turları boyunca sürekli gelişmemi sağladı."