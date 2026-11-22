Formula 1 Las Vegas GP

Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"

Kimi Antonelli, Las Vegas GP'sinde dördüncü sıraya gerilemesine neden olan batarya yönetimi hatasını kabul etti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 22 Kas 2026 08:20

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Las Vegas'taki yarışı dördüncü sırada tamamlayan Kimi Antonelli, Max Verstappen ile mücadelesi sırasında geçiş modunu korumayı amaçlarken aracın enerji yönetimini olumsuz etkilediğini açıkladı.

Sky Sports F1'e konuşan İtalyan pilot, yaşananları şöyle anlattı: "Enerji dağıtımında yaptığım değişiklik doğruydu çünkü 14. virajdan önce Max'i geçmem durumunda şikanın ardından onun önünde kalabilmek için en iyi seçenek buydu.”

"Ancak geçiş modunu korumak istediğim için ayağımı gazdan çektim ve biraz hızımı korumak amacıyla yeniden gaza bastım. Bu, bataryanın tüm enerji toplama sürecini altüst etti."

"Şikandan çıktığımda bataryamda hiç enerji kalmamıştı."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Bu hata, Antonelli'nin bir saniyeden fazla zaman kaybetmesine neden oldu.

Böylece 2026 dünya şampiyonu hem galibiyet mücadelesini sürdürme fırsatını kaybetti, hem de McLaren pilotları tarafından geride bırakılmaya engel olamadı.

Antonelli, kararının o anki koşullarda kolay olmadığını belirtmekle birlikte hatanın sorumluluğunu üstlendi: "İlk viraja gelirken bir saniyeden fazla zaman kaybettim."

“Böylece galibiyet mücadelesi verme fırsatını kaybettim. Aynı zamanda McLaren pilotları da beni geçti ve podyumun dışında kaldım."

"Bu muhtemelen benim hatamdı ancak o anda karar vermek de oldukça zordu. Geçiş modunu korumak için doğru bir şey yaptığımı düşünüyordum ama sonuçta bu durum yarışımı olumsuz etkiledi."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Las Vegas'ta tam 352 geçiş ve 35 liderlik değişimi oldu!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Verstappen'den Russell'a sert sözler: "Benim seviyemin çok altında!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Verstappen'den Russell'a sert sözler: "Benim seviyemin çok altında!"





Alonso: "Yılın en kötü yarışını geçirdik"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Alonso: "Yılın en kötü yarışını geçirdik"





Leclerc'den Hamilton'a çağrı: "Bu şekilde devam edemeyiz!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Leclerc'den Hamilton'a çağrı: "Bu şekilde devam edemeyiz!"

Daha fazlası

Andrea Kimi Antonelli





Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



18 s



Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?





Cuma gününün ardından Mercedes'in kafası neden karışık?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 g



Cuma gününün ardından Mercedes'in kafası neden karışık?





Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



3 g



Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"

Daha fazlası

Mercedes





Wolff: "Antonelli'nin pole'ü nasıl aldığını anlamadık!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Wolff: "Antonelli'nin pole'ü nasıl aldığını anlamadık!"





Russell: "Q3'ün son bölümü çılgıncaydı!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 g



Russell: "Q3'ün son bölümü çılgıncaydı!"





Antonelli: "Bu sezonki en özel galibiyetim Monza'ydı"



Formula 1



Formula 1 6 g



Antonelli: "Bu sezonki en özel galibiyetim Monza'ydı"

Son Haberler





Hadjar: "Mercedes'in herkesi ezip geçeceğini sanıyordum ama yanıldım"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



Hadjar: "Mercedes'in herkesi ezip geçeceğini sanıyordum ama yanıldım"





Hadjar'a 10 saniye ceza verildi



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



20 dk



Hadjar'a 10 saniye ceza verildi





Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



30 dk



Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"





Las Vegas'ta tam 352 geçiş ve 35 liderlik değişimi oldu!



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



47 dk



Las Vegas'ta tam 352 geçiş ve 35 liderlik değişimi oldu!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol