Formula 1 Las Vegas GP
Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"
Kimi Antonelli, Las Vegas GP'sinde dördüncü sıraya gerilemesine neden olan batarya yönetimi hatasını kabul etti.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 08:20
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Las Vegas'taki yarışı dördüncü sırada tamamlayan Kimi Antonelli, Max Verstappen ile mücadelesi sırasında geçiş modunu korumayı amaçlarken aracın enerji yönetimini olumsuz etkilediğini açıkladı.
Sky Sports F1'e konuşan İtalyan pilot, yaşananları şöyle anlattı: "Enerji dağıtımında yaptığım değişiklik doğruydu çünkü 14. virajdan önce Max'i geçmem durumunda şikanın ardından onun önünde kalabilmek için en iyi seçenek buydu.”
"Ancak geçiş modunu korumak istediğim için ayağımı gazdan çektim ve biraz hızımı korumak amacıyla yeniden gaza bastım. Bu, bataryanın tüm enerji toplama sürecini altüst etti."
"Şikandan çıktığımda bataryamda hiç enerji kalmamıştı."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Bu hata, Antonelli'nin bir saniyeden fazla zaman kaybetmesine neden oldu.
Böylece 2026 dünya şampiyonu hem galibiyet mücadelesini sürdürme fırsatını kaybetti, hem de McLaren pilotları tarafından geride bırakılmaya engel olamadı.
Antonelli, kararının o anki koşullarda kolay olmadığını belirtmekle birlikte hatanın sorumluluğunu üstlendi: "İlk viraja gelirken bir saniyeden fazla zaman kaybettim."
“Böylece galibiyet mücadelesi verme fırsatını kaybettim. Aynı zamanda McLaren pilotları da beni geçti ve podyumun dışında kaldım."
"Bu muhtemelen benim hatamdı ancak o anda karar vermek de oldukça zordu. Geçiş modunu korumak için doğru bir şey yaptığımı düşünüyordum ama sonuçta bu durum yarışımı olumsuz etkiledi."
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- Motorsport.com Ekibi
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