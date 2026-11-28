Formula 1 Katar GP
Antonelli: "Piste en son çıkmak istemiştim ama takım beni dinlemedi"
Kimi Antonelli, Katar GP'de Q3'teki son turunda takımın piste çıkış sırasına dair isteğini dinlemediğini söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 19:20
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli, Katar Grand Prix'si sıralama turlarında ikinci sırayı elde etti.
Mercedes pilotu, seansta özellikle ikinci sektörde zorlandığını ve Q3'ün son turunda piste daha geç çıkmak istediğini açıkladı.
Antonelli, pole pozisyonuna ulaşan takım arkadaşı George Russell'ı da tebrik etti.
Seansın ardından konuşan Antonelli, "Russell inanılmaz bir iş çıkardı."
“Ben bugün özellikle ikinci sektörde çok zorlandım, o sektördeki virajları düzgün şekilde dönemedim."
"Ama Q3’e başlarken kendimi iyi hissediyordum. Son turda en arkadan çıkmak istiyordum ama takım beni ilk sırada piste gönderdi. Bu konuyu takımla birlikte gözden geçirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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