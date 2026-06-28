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Formula 1 Avusturya GP

Antonelli: "Ön taraftaki mücadeleye geç katıldım"

Kimi Antonelli, Avusturya Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıkmasının ardından basına konuştu.

Neşe Akkoyun
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Yarışın ilk bölümünde yaptığı hatalardan ders çıkardığını belirten genç pilot, podyum öncesinde bazı özeleştiriler yaptı. Yarışın başındaki heyecanına ve sonrasındaki geri dönüşüne değinen Antonelli, şu ifadeleri kullandı: "İlk birkaç turda biraz fazla heyecanlıydım, bu yüzden kesinlikle iyi bir performans sergileyemedim.” 

Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Eric Le Galliot

“Çok fazla hata yaptım ve orta lastiklerle attığım ilk bölümde bu hatalar yüzünden 3-4 saniye kaybettim. Özellikle frenlerle ilgili sorunlar yaşadım.” 

“Ancak lastik değiştirdikten sonra kendimi sıfırladım ve yarışın sonundaki tempomuz son derece güçlüydü.” 

“Sadece ön taraftaki mücadeleye fazla geç katılmış olmam üzücüydü. Kendi adıma geliştirmem gereken çok şey var, en önemlisi de bu tür basit hataları minimuma indirmek."

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