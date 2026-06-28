Antonelli: "Ön taraftaki mücadeleye geç katıldım"

Yarışın ilk bölümünde yaptığı hatalardan ders çıkardığını belirten genç pilot, podyum öncesinde bazı özeleştiriler yaptı. Yarışın başındaki heyecanına ve sonrasındaki geri dönüşüne değinen Antonelli, şu ifadeleri kullandı: "İlk birkaç turda biraz fazla heyecanlıydım, bu yüzden kesinlikle iyi bir performans sergileyemedim.”

Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Eric Le Galliot

“Çok fazla hata yaptım ve orta lastiklerle attığım ilk bölümde bu hatalar yüzünden 3-4 saniye kaybettim. Özellikle frenlerle ilgili sorunlar yaşadım.”

“Ancak lastik değiştirdikten sonra kendimi sıfırladım ve yarışın sonundaki tempomuz son derece güçlüydü.”

“Sadece ön taraftaki mücadeleye fazla geç katılmış olmam üzücüydü. Kendi adıma geliştirmem gereken çok şey var, en önemlisi de bu tür basit hataları minimuma indirmek."