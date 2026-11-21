Analiz

Formula 1 Las Vegas GP

Antonelli, neden Russell'a hava koridoru vermedi?

Kimi Antonelli, Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turlarında en hızlı isim olmasına rağmen içten yanmalı motor değişikliği nedeniyle aldığı beş sıra grid cezasıyla yarışa altıncı sıradan başlayacak. Peki durum böyleyken neden George Russell'a hava koridoru vermedi?

Kemal Şengül Roberto Chinchero

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 14:30

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Mercedes, Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turlarında güçlü performans sergiledi ancak elde ettiği dereceleri yarışın başlangıç pozisyonlarına aynı ölçüde yansıtamadı. Kimi Antonelli seansın en hızlı turunu atarken George Russell üçüncü sırada kaldı. Antonelli'nin içten yanmalı motor değişikliği nedeniyle aldığı beş sıra grid cezası sonucunda Russell ikinci sıraya yükseldi ve yarışa Max Verstappen'in yanında başlayacak.

Mercedes hafta sonunun büyük bölümünde Russell'ın performansıyla öne çıkmıştı. Britanyalı pilot üçüncü antrenmanı ve Q1'i lider tamamlamış, pole pozisyonunun en güçlü adaylarından biri olduğunu göstermişti. Ancak Q3'teki son denemesinde beklenen turu çıkaramayınca ilk sıra Verstappen'e kaldı. Antonelli ise beklenmedik şekilde seansın en hızlı ismi oldu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Russell'ın son denemeye oldukça elverişli bir konumda başladığını belirterek şöyle konuşt: “Bence George ideal konumdaydı. Önündeki araçla arasında dört saniye vardı. 7, 8 ve 9. virajlar arasında ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bir hata mı yaptı, yoksa başka bir şey mi yaşandı, açıkçası bilmiyorum. Ancak o ana kadar sürekli en hızlı isim olduğu düşünüldüğünde pole pozisyonu için ideal bir durumdaymış gibi görünüyordu.”

George Russell, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Hava koridoru stratejisi Mercedes'in planlarını bozdu

Las Vegas'taki sıralama turlarında trafik yönetimi ve hava koridoru kullanımı belirleyici oldu. Uzun düzlükleri ve düşük yere basma kuvveti gerektiren yapısıyla öne çıkan Las Vegas'ta, öndeki aracın arkasında ilerlemenin sağladığı avantaj beklentilerin üzerine çıktı. Bu nedenle pilotlar son denemeleri öncesinde mümkün olduğunca arkada kalmaya çalıştı; hiç kimse rakiplerine hava koridoru avantajı sunmak istemedi.

Mercedes'in ilk planı, Antonelli'nin Russell'a hava koridoru sağlamasıydı. Ancak pistteki trafik bu stratejiyi bozdu. Russell, Arvid Lindblad'ın kullandığı Racing Bulls'un arkasında kalırken Antonelli de son denemesine zamanında başlayabilmek için uygun boşluğu bulmakta zorlandı. Hatta İtalyan pilotun son turuna başlayabilmek için start-finiş çizgisini zamanında geçememe riski dahi vardı.

Sonunda Antonelli, Lindblad'ın yalnızca 1,4 saniye gerisindeyken hızlı turuna başladı. Normal şartlarda virajlarda kirli havanın yaratacağı olumsuz etkinin tur zamanını ciddi şekilde etkilemesi bekleniyordu. Ancak düzlüklerde elde ettiği hava koridoru avantajı bu kaybı telafi etti. Antonelli, Verstappen'in 0,258 saniye önünde seansın en hızlı derecesini elde etti. Hal böyle olunca Russell, Antonelli'den hava koridoru alamamış oldu.

Wolff, Antonelli'nin bu koşullarda nasıl böyle bir tur atabildiğini kendilerinin de anlamakta zorlandığını söyledi.

“Kimi'nin bu zamanı nasıl yaptığını kesinlikle anlayamıyorum. Strateji açısından baktığımızda ya turuna başlayamadan çizgiyi geçeceğini ya da Lindblad'a çok yakın olacağını düşünüyorduk. Önündeki araçtan 1,4 saniye gerideyken çizgiyi geçti ve bunun artık bittiğini düşündük. Bu koşullarda böyle bir zaman elde etmesinin nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum.”

Antonelli de en hızlı zamanı elde etmesine rağmen sıralama turlarındaki sürüşünden memnun olmadığını dile getirdi.

“Hayatımda elde ettiğim en kötü pole pozisyonuydu. Araçla aramda istediğim hissiyat yoktu ve iyi sürmüyordum. Düzlüklerde hava koridoru harikaydı ancak virajlarda korkunçtu. Çok fazla kirli havaya maruz kaldım, her yerde kayıyordum ve yol tutuşum yoktu. Sonunda virajlı bölümlerde çok fazla zaman kaybetmemeyi başardım.”

Antonelli, son saniyelerde yaşanan karmaşada yarış mühendisi Peter Bonnington ile kurduğu iletişimin de önemli olduğunu vurguladı.

“Yavaşlamaya karar vererek büyük bir risk aldım. Bono ile iletişimimiz, özellikle zamanlama konusunda çok iyiydi. Tura başlamak için çok az zamanım kalmıştı ancak yine de denemeye karar verdim. İşe yaramasına sevindim fakat kendi performansımdan tamamen memnun değilim.”

Antonelli'nin son sektördeki performansı da dikkat çekiciydi. İtalyan pilot bu bölümü 34,785 saniyede tamamlarken Russell 35,265, Verstappen ise 35,693 saniyelik derece elde etti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Russell: Pole pozisyonunu kazanmak isterdim

Russell, sıralama turlarının genelinden memnun olduğunu ancak pole pozisyonunu kaçırmanın hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

“Genel olarak sıralama turlarından memnunum. Bu hafta sonu attığım her turda rekabetçiydim ve aracın kontrolünün bende olduğunu hissediyorum. Elbette pole pozisyonunu kazanmak isterdim ancak hava koridorunun bu kadar güçlü olacağını sanırım hiçbirimiz tahmin etmemiştik. Q3'te herkes bundan yararlanmaya çalıştı ve kimse grubun önünde olmak istemedi. En büyük avantajı elde etmek için son ana kadar beklemek gerekiyordu ancak bu da ciddi bir risk taşıyordu.”

Russell böylece üst üste üçüncü yarışta ilk çizgiden başlama fırsatı yakaladı. Britanyalı pilotun Verstappen ile ilk virajlardaki mücadelesi de merakla bekleniyor.

Wolff, iki pilotun ilk virajlara yan yana girmesi ihtimalini esprili bir dille değerlendirdi: “Harika bir mücadele olacak. İlk virajlara birlikte girmeye karar verirlerse biz de izleriz.”

Antonelli'nin hedefi galibiyet mücadelesine katılmak

Motor değişikliği cezası nedeniyle yarışa altıncı sıradan başlayacak Antonelli'nin hedefi, mümkün olduğunca hızlı şekilde ön gruba yükselmek. Üçüncü antrenmandaki uzun sürüş performansı, Mercedes'in yarış temposu konusunda umut verici bir tablo ortaya koydu. Pist yapısının geçişlere elverişli olması ve lastiklerde aşırı termal aşınma beklenmemesi de İtalyan pilotun lehine olabilir.

Antonelli, tek tur performansından ziyade yarış temposunda kendisini daha rahat hissettiğini belirtti: “Yarış temposunda aracı tek tur performansına kıyasla daha iyi hissettim. Burada hava koridorunun etkisi çok büyük ve grubun birbirine yakın kalacağını düşünüyorum. Geçişlerde ve stratejide akıllı davranmamız gerekiyor. İyi bir aracımız var ve hedefimiz galibiyet mücadelesine katılabilecek kadar yükselmek.”

İtalyan pilot, gerekmesi halinde takım arkadaşı Russell'a destek vermeye de açık olduğunu söyledi.

“Eğer kazanma şansım olursa bunun için mücadele edeceğim. Ancak George'a yardım etmem gerekirse bunu da yaparım. Takımla konuşacağız ve yarışın nasıl gelişeceğine bakacağız.”

Wolff, Russell'ın ikinci, Antonelli'nin altıncı sıradan başlayacak olmasının Mercedes'e iki araçla birden podyum hedefleme fırsatı verdiğini belirtti: “George ikinci, Kimi altıncı sıradayken iki aracımızı da podyuma taşıyabiliriz. Önümüzdeki araçların performansları birbirine çok yakın. İlk turu sorunsuz atlatmak ve ardından yarışın geri kalanında mücadele edebileceğimiz konuma gelmek önemli olacak.”

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto

Mercedes'in Russell'a destek tercihi tartışma yaratabilir

Mercedes'in sıralama turlarındaki stratejisi, Russell'ın pole pozisyonunu kaçırmasının ardından ayrı bir tartışma başlığına dönüştü. Wolff, Britanyalı pilotun son denemeye ideal koşullarda başladığını vurgulasa da takım, Antonelli'nin Q3'te Russell'a hava koridoru sağlamasını başaramadı.

Üstelik Antonelli'nin zaten beş sıra grid cezası bulunması, takımın bu stratejiyi uygulaması halinde İtalyan pilotun yarış başlangıcındaki konumunun değişmeyecek olması anlamına geliyordu. Bu nedenle Antonelli'nin takım arkadaşına destek vermesi, yalnızca sportif açıdan değil, Russell'a verilen destek mesajı bakımından da anlamlı olabilirdi.

Mercedes kısa süre önce takımlar ve pilotlar şampiyonluklarını kazanmış olsa da Russell'ın pilotlar klasmanında ikincilik mücadelesi devam ediyor. Las Vegas sıralama turlarında kaçırılan bu fırsat, takımın iki pilot arasındaki önceliklerini ve yarış stratejisini yeniden gündeme getirebilir.

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- Motorsport.com Ekibi

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