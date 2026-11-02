Formula 1 Meksika GP
Antonelli, neden 2027 sezonunda 1 numarayla yarışmayacak?
2026 Formula 1 dünya şampiyonu Kimi Antonelli, kendisi için özel anlam taşıyan 12 numarayı koruyacağını ve 1 numarayla ilgili batıl inançları olduğunu söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 2 Kas 2026 12:00
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Formula 1'de 1 numaralı araç numarası, dünya şampiyonluğunu kazanan pilotun bir sonraki sezon kullanabildiği özel bir numara. Max Verstappen ve Lando Norris, şampiyonluklarının ardından bu hakkı kullanmayı tercih etmişti. Ancak Antonelli, bu geleneği sürdürmeyecek.
Motorsport.com'un Meksika Grand Prix'sinin ardından 1 numaraya geçip geçmeyeceği veya 12 numaranın kendisi için taşıdığı özel anlam nedeniyle bu numarayı korumak isteyip istemediği yönündeki sorusunu yanıtlayan İtalyan pilot, şöyle konuştu: "Sanırım 12 numarayla devam edeceğim. Bu numara benim için gerçekten çok özel."
12 numara, Antonelli'nin idolü Ayrton Senna'ya bir saygı duruşu niteliği taşıyor. İtalyan pilot ayrıca tek koltuklu araçlardaki kariyerinde, Formula 4 döneminde kullandığı ilk numara olarak da 12'yi seçmişti.
Antonelli'nin 12 numarayı korumak istemesinin arkasında bu özel anlamın yanı sıra kişiliğini yansıtan başka bir neden daha bulunuyor.
Genç pilot, "12 numarayı korumak aynı zamanda ayaklarımın yere basmasını ve mütevazı kalmamı sağlayan bir yol. Bu numarayla devam etmenin bana yeniden başlayabileceğim ve her şeyi tekrar inşa edebileceğim bir nokta sunduğunu hissediyorum. Böylece kendimi daha da geliştirmeye çalışabilirim." dedi.
12 numaranın taşıdığı özel anlamın yanı sıra Antonelli, 1 numarayla ilgili iyi deneyimlere sahip olmadığını da belirtti. Genç sürücü, bu numarayı tercih etmeme nedenlerinden birinin de batıl inançları olduğunu esprili bir dille anlattı.
Antonelli, "Dürüst olmak gerekirse oldukça batıl inançlıyım ve 1 numara benim için hiçbir zaman uğurlu olmadı. Onu ne zaman kullansam işler gerçekten çok kötü gitti!"
"12 numarayla devam etmek için bir neden daha!" diyerek güldü.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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