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Formula 1 Monako GP

Antonelli: "Muazzam bir tempoya sahip olduğumuz günlerden biriydi”

Monako Grand Prix'sini kazanarak büyük bir başarıya imza atan Kimi Antonelli, hafta sonu boyunca harika bir tempoya sahip olduklarını ve her şeyin çok doğal geliştiğini belirtti.

Neşe Akkoyun
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

Sıralama turlarındaki pole pozisyonunun ardından pazar günü de hatasız bir performans ortaya koyan Kimi Antonelli, Monako'nun zorlu cadde pistinde damalı bayrağı ilk sırada görerek podyumun zirvesine yerleşti. 

Yarış boyunca kontrolü elinde tutan ve W17'nin performansını en üst seviyede sergileyen İtalyan pilot, kazandığı zaferin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "İnanılmaz bir hafta sonu ve inanılmaz bir yarış oldu.” 

“Muazzam bir tempoya sahip olduğumuz günlerden biriydi; pistte her şey çok doğal bir şekilde akıp gitti.” 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

“Araç harika hissettiriyordu ve bana limitleri zorlamam için gereken özgüveni fazlasıyla verdi, gerçekten çok keyifli bir gündü. Ancak işimiz henüz bitmedi, önümüzde hâlâ çok uzun bir sezon var.” 

“Limitleri zorlamaya devam etmeli ve çıtayı her seferinde daha da yükseltmeliyiz.”

“Hedefimiz bu performans seviyesini korumak. Takım inanılmaz bir iş çıkardı ve bize harika bir araç teslim etti.” 

“Hem ekipten hem de ailemden çok büyük bir destek görüyorum, gerçekten çok güzel bir dönemden geçiyorum."

Yarışın son turlarında gelen güvenlik aracı sonrası yeniden start anına da değinen Antonelli, o stresli turları şöyle aktardı: "Dürüst olmak gerekirse yeniden start verilmesi konusunda pek istekli değildim.” 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Yarışın o şekilde bitmesini tercih ederdim ancak haber geldikten sonra hemen duygularımı ve düşüncelerimi toparladım.” 

“Yeniden odaklanmaya çalışarak verilere göz attım ve start anına konsantre oldum.” 

“Lastikleri doğru sıcaklık aralığına getirmek için uğraştım. Çizgiden kalkıp ilk virajı lider döndükten sonra artık bu işi başardığımı anladım ve son birkaç turun tadını çıkardım."

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