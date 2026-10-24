Formula 1 Amerika GP

Antonelli, Mercedes'in ilerlemesinden memnun: "Daha da gelişeceğiz"

Kimi Antonelli, Mercedes'in Amerika Grand Prix'sinde son güncelleme paketinden daha fazla performans elde etme konusunda bir adım daha ileri gittiğini düşünüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 11:00

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Mercedes, iki yarış önce Malezya’da kullanıma sunduğu kapsamlı güncelleme paketini tamamlamak amacıyla Austin'deki zorlu Circuit of the Americas'a yeni bir ön kanat seçeneğiyle geldi.

İlk güncelleme paketi aracın performans potansiyelini artırmış olsa da W17’yi daha hassas hâle getirdi ve optimum performansa ulaşmayı zorlaştırdı.

Singapur’da güncelleme paketlerini farklı kullanan Kimi Antonelli ve George Russell’ın artık aynı teknik özelliklere sahip araçlarla mücadele etmesiyle birlikte, Mercedes'in Austin'de ilk antrenmandan ikinci antrenmana kaydettiği ilerleme, W17’nin hâlâ ideal çalışma aralığına oturtulmasının zor olduğunu gösterdi.

Ancak doğru ayarlar bulunduğunda araçta önemli bir performans potansiyeli ortaya çıkıyor. Nitekim Antonelli, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenmanda seansın en hızlı ismi Charles Leclerc'in yalnızca 0.042 saniye gerisinde kaldı.

Antonelli, "İlk antrenmana kıyasla araçta kendimi daha iyi hissettim. Hâlâ yapılacak çok iş var ancak iyi bir ilerleme kaydettik ve şimdi daha da gelişmeye çalışacağız."

"Her iki aracın da aynı güncelleme paketini kullanması bize yardımcı oluyor. Böylece pek çok farklı şeyi deneyebilir ve bu paketi daha iyi anlayabiliriz."

"Singapur'dan bu yana verileri analiz etme ve bu paketin neye ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlama fırsatımız oldu. Aracı doğru çalışma aralığına nasıl getireceğimizi hâlâ araştırıyoruz ancak adım adım ilerleme kaydediyoruz. Bakalım daha fazla gelişmek için neler yapabileceğiz."

Uzun sürüşlerden elde edilen ilk veriler, ilk dört takımın birbirine oldukça yakın bir performans sergilediğine işaret ediyor. Red Bull ve Ferrari, Mercedes ile McLaren’ın bir miktar önünde görünüyor. Bu tablo, Teksas’ta heyecan verici bir hafta sonunun yaşanabileceğini gösteriyor.

Mercedes'in pist kenarı mühendislik direktörü Andrew Shovlin de değerlendirmesinde ilk antrenmanın beklentilerin altında kaldığını belirtti.

Shovlin, "İlk seansımız iyi geçmedi. Güncelleme paketiyle birlikte her iki araçta da daha geniş bir ayar aralığını keşfetmek istiyorduk ancak tekerleklerin kilitlenmesiyle ilgili sorunlar yaşadık. Bu durum hem tek tur performansımızı hem de uzun sürüşlerimizi ciddi biçimde sınırladı."

"İkinci seansa girerken araçların ayarlarını yeniden düzenledik ve bu bizi daha iyi bir noktaya taşımış görünüyor. Denge sorunlarımız azaldı, araç daha öngörülebilir hâle geldi ve bunun sonucunda tur zamanlarımız iyileşti." ifadelerini kullandı.

Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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