Antonelli, Mercedes ile Monza'da piste çıkmaya hazırlanıyor

Mercedes'in gelecek sezon için Andrea Kimi Antonelli ile sözleşme imzalamaya karar verdiği ve resmi açıklamanın bu hafta yapılacağı söyleniyor.

Arka planda yoğun bir F1'e hazırlık programı geçiren Antonelli, henüz resmi bir yarış hafta sonunda piste çıkmadı.

Şimdi İtalyan basını Antonelli'nin Monza'daki ilk seansta Mercedes'in direksiyonuna geçeceğini yazdı.

Antonelli böylelikle ilk kez resmi bir yarış hafta sonunda piste çıkacak ve bunu da kendi ülkesinde yapacak.

Kurallar gereği takımlar yıl boyunca en az iki cuma antrenmanında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda kalıyor.

Geçmiş yıllarda Mercedes Nyck de Vries ve Frederic Vesti'yi kullanmıştı. Fakat bu yıl iki seansa da Antonelli'nin katılması bekleniyor.

Kaynaklar Antonelli'nin Lewis Hamilton'ın aracını alacağını söylüyor.