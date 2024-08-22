Antonelli, Mercedes ile Monza'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Kimi Antonelli, ilk seansta Lewis Hamilton'ın Mercedes'ini devralacak gibi duruyor.
Mercedes'in gelecek sezon için Andrea Kimi Antonelli ile sözleşme imzalamaya karar verdiği ve resmi açıklamanın bu hafta yapılacağı söyleniyor.
Arka planda yoğun bir F1'e hazırlık programı geçiren Antonelli, henüz resmi bir yarış hafta sonunda piste çıkmadı.
Şimdi İtalyan basını Antonelli'nin Monza'daki ilk seansta Mercedes'in direksiyonuna geçeceğini yazdı.
Antonelli böylelikle ilk kez resmi bir yarış hafta sonunda piste çıkacak ve bunu da kendi ülkesinde yapacak.
Kurallar gereği takımlar yıl boyunca en az iki cuma antrenmanında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda kalıyor.
Geçmiş yıllarda Mercedes Nyck de Vries ve Frederic Vesti'yi kullanmıştı. Fakat bu yıl iki seansa da Antonelli'nin katılması bekleniyor.
Kaynaklar Antonelli'nin Lewis Hamilton'ın aracını alacağını söylüyor.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"
Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor
Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"
Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar