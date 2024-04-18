Antonelli, Mercedes ile ilk testini tamamladı

Mercedes'in genç pilotu Antonelli'nin, 2025 yılında Ferrari'ye geçen Lewis Hamilton'ın yerini alması düşünülüyor. Mercedes kararını vermeden önce yeteneklerini tam olarak değerlendirmek için eski araçlarla genç pilota testler yaptırıyor.

Bu testlerden ilki Red Bull Ring'de geçtiğimiz iki gün boyunca gerçekleştirildi. İtalyan pilot, Hamilton'ı 2021'de sekizinci dünya şampiyonluğuyla rekor kırmasına yaklaştıran W12'yi kullandı.

İki günlük testlerin ardından 500 kilometrelik mesafe tamamlayan Antonelli, "İnanılmaz bir deneyimdi. Gücü ve yere basma kuvvetini hissetmek gerçekten harikaydı. Her saniyesini çok sevdim. Gerçekten çok eğlenceliydi ve tüm ekibe sıkı çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum."

"Test öncesinde bazı simülasyon çalışmaları yaptık ve bazı önemli noktaların üzerinden geçtik. Bu gerçekten çok faydalı oldu. Çünkü piste çıktığımda takımın telsizden bana ne söyleyeceğini biliyordum." dedi.

Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12

Antonelli, Formula Regional Avrupa şampiyonluğu başarısının ardından hızlı bir şekilde basamak atlayıp şu anda ilk Formula 2 sezonunu geçiriyor.

Sezonda geride kalan altı yarışın ardından pilotlar şampiyonasında dokuzuncu sırada yer alan 17 yaşındaki pilot, Avustralya Grand Prix hafta sonundaki ana yarışta dördüncü olarak sezonun en iyi derecesini elde etti.

Antonelli, "Bu iki günde çok şey öğrendim. Öğrendiklerim F2'ye geri döndüğümde bana gerçekten yardımcı olacak şeyler. Ama çalışmaya ve gelişmeye de devam etmem gerekiyor." dedi.

Antonelli'nin, Suudi Arabistan'da Sainz'ın yokluğunda ilk kez Ferrari adına yarıştığında göz dolduran bir performans sergileyen Prema'dan takım arkadaşı Oliver Bearman gibi olumlu bir performans sergilemesi halinde Mercedes takım patronu Toto Wolff, Kimi'nin bir üst kademeye geçerek "gayet iyi iş çıkaracağını" belirtti.

Mercedes'in dünya şampiyonluğu için mücadele etmediği bir yeniden yapılanma aşamasında olduğunu kabul eden Avusturyalı takım patronu, "Bu düzenlemelerin üzerinden üç yıl geçtikten sonra geldiğimiz durumda, çalışma şeklimizde iyi olduğuna inandığımız şeyleri bir kenara atmadan, geçmişte yaptığımızdan daha farklı şeyler yapmamız gerektiğini kabul etmelisiniz."

"Yaptığımız bu seçim, genç bir sürücüyü araca koyup ona zaferler için hemen savaşmak yerine daha az baskı altında bir fırsat vermek ya da mevcut performans tablosundan çıkmamıza yardımcı olabilecek daha deneyimli bir sürücüyü araca oturtmak anlamına gelebilir." dedi.

Antonelli 17-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Imola GP'de F2 yarışlarına geri dönecek.