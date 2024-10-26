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Formula 1 Meksika GP

Antonelli, Mercedes ile çıktığı ikinci antrenman seansında “çok daha sakin” sürmüş

Lewis Hamilton'ın Mercedes’teki halefi Kimi Antonelli, Meksika’da sakin bir antrenman seansı geçirerek Monza'daki hatasını tekrarlamaktan kaçındı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team

Formula 1’e 2025 sezonunda Mercedes ile giriş yapacak olan Andrea Kimi Antonelli, İtalya'da kaza yaptıktan sonra Meksika'da çıktığı ikinci antrenmanında “çok daha sakin” sürdüğünü söyledi.

 

Antonelli, Monza'da çıktığı ilk antrenman seansında hızıyla hayranlık uyandırdı, ancak Parabolica'da sınırları zorladı ve beş tur sonra kaza yaparak seansını noktaladı.

 

Gümüş Oklar ile ikinci antrenman seansına katılan Antonelli, hatalarından ders aldı ve Lewis Hamilton'ın aracıyla risksiz bir sürüş gerçekleştirerek seansı 12. sırada tamamladı.

 

18 yaşındaki pilot 19 tur attı ve aracın limitlerinin altında kaldığından emin olarak seansı müstakbel takım arkadaşı George Russell'ın 1.202 saniye gerisinde tamamladı.

 

Antonelli, “Kesinlikle Monza'dan çok daha iyiydi.”

 

“Bugün çok daha sakin sürdüm, risk almak istemedim. Sadece birkaç tur atmak, aracı ve lastikleri biraz daha anlamak için temiz bir seans geçirmek istedim.”

 

“Bence genel olarak oldukça iyiydi. Elbette limitte olmadığımı hissedebiliyordum ama bu benim seçimimdi. Sadece temiz bir seans geçirmek istedim. Tempoyu oldukça hızlı bir şekilde geliştirebildim ve bu şekilde iyi oldu.” dedi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Antonelli piste düşen metal bir parçanın üzerinden geçerek Hamilton’ın aracına hasar verdi ve Mercedes 2. antrenman seansında önce aracın tabanını onarmak zorunda kaldı.

 

Antonelli durumu, “Dürüst olmak gerekirse parçayı gerçekten görmedim,”

 

“Çok yazık oldu çünkü taban epeyce hasar aldı. Oldukça büyük bir hasardı, bu yüzden elbette ideal değildi. Ama yine de birkaç tur atmayı başardım.” diye açıkladı.

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