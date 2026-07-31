Antonelli: "Mercedes beni daha F2'de yarışmadan 2025 sezonu için seçmişti"

İtalyan genç pilot Antonelli, 2025 Formula 1 sezonu öncesinde Mercedes'in Lewis Hamilton'ın ayrılış sürecini nasıl yönettiğine dair yeni detaylar paylaştı.

Hamilton, 1 Şubat 2024 tarihinde uzun süredir formasını giydiği Mercedes'ten ayrılarak 2025 ve sonrası için Ferrari'ye katılacağını kamuoyuyla paylaşmıştı. Herkesi şaşırtan bu hamle, aslında Mercedes'in yedi kez dünya şampiyonuna 2025 için kesin ve uzun süreli bir sözleşme sunmamasının doğrudan bir sonucuydu.

Hamilton'ın Mercedes ile yaptığı iki yıllık sözleşmede istediği zaman kullanabileceği bir çıkış maddesi vardı. Bunun temel nedeni ise Takım Patronu Toto Wolff'ün on yıl önce Max Verstappen'de olduğu gibi Antonelli'yi de elinden kaçırmak istememesiydi.

Wolff'ün tüm ısrarına rağmen Antonelli'yi doğrudan takıma getirmek hiç de kolay bir karar değildi. Öyle ki Wolff, Hamilton'ın ayrılacağını resmi duyurudan günler önce öğrendiğinde 17 yaşındaki İtalyan pilot F1'in iki alt serisi F2 ve F3'te henüz hiç yarışmamıştı.

Ancak Antonelli'nin yarış geçmişi, potansiyelinin somut bir kanıtıydı. Genç pilotun spordaki ilk iki yılında İtalya F4, ADAC F4, Formula Regional Ortadoğu ve Formula Regional Avrupa şampiyonlukları bulunuyordu. Bunun yanı sıra F3'te yarışmadan doğrudan F2'ye geçmek hâlihazırda tek başına oldukça zorlu bir görevdi.

SAP'nin son Significant Figures videosunda Antonelli, Wolff'un daha ocak ayında —Hamilton'ın Ferrari'ye geçiş haberi resmi olarak ortaya çıkmadan önce bile— Mercedes'te George Russell'ın takım arkadaşı olması için kendisini belirlediğini açıkladı.

Antonelli o günleri şöyle anlattı: "Silverstone'daydım ve Formula 2 ile orada yarışacağım için pisti öğrenmek amacıyla Formula 3 aracıyla test yapıyordum. Günün sonunda Toto'nun beni ofisine çağırdığını hatırlıyorum. Daha o an biraz kafam karışmıştı çünkü kendi kendime 'Böyle şeyler pek sık olmaz' diyordum."

"Ofisine girdim. Tabii ki Toto oradaydı ve yarış hafta sonlarında bana yardımcı olan Kıdemli PR Müdürü Rosa [Herrero Venegas] da vardı. Toto hiç vakit kaybetmedi ve doğrudan konuya girdi."

"Bu konuşma, Lewis'in Ferrari'ye gideceği açıklanmadan önce gerçekleşti."

"Bana, 'Bak, Lewis Ferrari'ye gidiyor ve gelecek yıl seni araca oturtmayı düşünüyoruz' dedi. Ben de 'Vay canına!' oldum, gözlerim fal taşı gibi açıldı."

"'Benimle dalga mı geçiyorsun?' dedim kendi kendime çünkü daha F2'ye bile başlamamıştım. Bu yüzden o koltuğu hak edebilmek için hâlâ kanıtlamam gereken çok ama çok şey vardı. Toto ise şimdiden bundan bahsediyordu!"

"Ben de 'Tamam' dedim. O da 'Peki, fırsat gelirse hazır olacak mısın?' diye sordu. Ben de 'Evet, yani hazır olmalıyım' dedim. Ama tabii ki sonrasında takım da bana yardımcı oldu çünkü Formula 1 aracıyla testler yapmamı sağladılar."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

Antonelli, Wolff'ün bu kadar deneyimsiz bir pilottan beklediği gibi inişli çıkışlı bir F2 sezonu geçirdi. Ancak padoktaki diğer pilotlardan daha tecrübesiz olmasına rağmen F2'de birkaç yarış galibiyeti aldı ve henüz puan durumunda yedinci sıradayken 31 Ağustos'ta resmi olarak gelecek sezonun Mercedes F1 pilotu olacağı açıklandı.

İtalyan pilot, resmi açıklamanın ardından bile durumun kendisi için inanması güç olduğunu paylaştı.

Antonelli, "Aslında son derece mutluydum ama aynı zamanda benim için o kadar büyük bir şeydi ki ne olduğunu idrak etmem biraz zaman aldı. Terastaki şezlongda uzanmış, sadece gökyüzüne baktığımı hatırlıyorum çünkü az önce ne olduğunu sindirmeye çalışıyordum." dedi.

Antonelli'nin bariz potansiyeline rağmen Wolff, genç pilotun Mercedes'e terfisinin Hamilton'ın beklenmedik ayrılığı nedeniyle aceleye getirildiği gerçeğini hiçbir zaman gizlemedi.

Çaylak pilotun Formula 1'deki ilk sezonu beklendiği gibi inişli çıkışlı geçti. Melbourne'deki ilk yarışında dördüncü oldu ve Montreal'de kariyerinin ilk F1 podyumunu elde etti ancak Avrupa pistlerinde sadece üç puan toplayabildi. Bu zorlu süreç, o dönemde psikolojik sağlığını da olumsuz etkiledi.

Üzerindeki büyük beklentilerden kaynaklanan baskıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda Antonelli şu yanıtı verdi: "Bunu en çok geçen yıl hissettim çünkü sezona iyi bir başlangıç yapmıştım. Sonrasında ise Avrupa sezonunda gerçekten çok zorlandığım bir dönemden geçtim."

"O dönemde baskının beni bir nevi mahvetmesine izin verdim çünkü bana inanan pek çok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissettim. Özellikle de kararı alan ana kişi olduğu için tabii ki Toto'yu. O süreçte iyi hissetmiyordum, iyi performans gösteremiyordum."

"Ancak Avrupa sezonundan sonra takımla büyük bir toplantı yaptık ve bu, sıfırlanmamı ve yeniden başlamamı sağladı. Yavaş yavaş kendi yolumu tekrar buldum ve sezonun ikinci yarısını iyi geçirdim."

"Avrupa sezonunda muhtemelen yaptığım şeylerin çoğu bana hiç yardımcı olmadı. Vücudumun bu tür anlara nasıl tepki verdiğini, beynimin nasıl tepki verdiğini, tekrar doğru odaklanmayı ve doğru zihniyeti kazanmam için neyin yardımcı olduğunu, tüm hafta sonu boyunca enerji açısından %100'de kalmamı neyin sağladığını, etkinliklerle, sürüşle ve her şeyle kendimi nasıl yöneteceğimi öğrendim. Dolayısıyla kendim ve zor anlara nasıl tepki vereceğim hakkında çok şey öğrendim."

2025 sezonunda oldukça zorlanan Antonelli ile bugünkü Antonelli arasındaki tezat bundan daha keskin olamazdı. Genç pilot şu anda üst üste beş Grand Prix kazanarak dünya şampiyonasında lider durumda bulunuyor ve bunu dünya şampiyonluğu kazanmadan başarabilen tarihteki ilk isim oldu.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff über Kimi Antonelli: "Mit 19 war ich ein Idiot" Fotoğraf: LAT Images

Antonelli, öğrenme eğrisinin ne kadar dik olduğunu şu şekilde itiraf etti: "Çok fazlaydı. Yıl sonunda tamamen tükenmiştim."

"Takım beni korumaya çalışmak konusunda inanılmaz bir iş çıkardı. Ancak öğrenme eğrisi... Bence daha küçük bir takıma gitmiş olsaydım öğreneceğimden çok daha fazlasını öğrendim. Öğrenme eğrisi muazzamdı. Tek seferde üç yılı birden yaşamış gibi hissettim. Fiziksel ve zihinsel olarak bunaltıcıydı çünkü çok fazla yeni deneyim yaşadım."

"Ayrıca ilk kez tam bir F1 sezonu geçirdiğinizde, nereye gittiğinizi ve neyle karşılaşacağınızı gerçekten bilemiyorsunuz. F1'den önceki yıl yarışları yakından takip edip takımı gözlemlemiş olsam da bu açıkça aynı şey değil. Çünkü gözlem yaparken sadece izliyordum, piste çıkıp işi yapan kişi ben değildim."

"Bu yüzden yıl sonunda kendimi çok bunalmış hissettim. Biraz ara vermek, yılı analiz edip üzerine düşünmek, nelerin neden iyi gittiğini ve bazı şeylerin neden doğru şekilde gitmediğini anlamak için zaman bulmak gerçekten iyi geldi."