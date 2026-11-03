Formula 1 Meksika GP

Antonelli: "Meksika GP'nin son turunda ağlamaktan iki saniye kaybettim"

Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak Formula 1 dünya şampiyonluğunu ilan eden Kimi Antonelli, damalı bayrağı görmeden önce gözyaşlarına hâkim olamadığını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 13:45

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, Meksika'da elde ettiği üçüncülükle Formula 1'deki ikinci sezonunda dünya şampiyonluğuna ulaştı ve tarihin en genç şampiyonu unvanını aldı.

Şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından konuşan Antonelli, son turda yaşadıklarını şöyle anlattı: "Aslında çoktan ağlamaya başladığım için muhtemelen iki saniye kaybettim. Önümü net bir şekilde göremiyordum."

"Gözyaşlarımın arasından bir şekilde iki Ferrari'yi görebiliyordum. Bu gerçekten çok özel bir andı."

"O anda aklımdan pek çok anı geçti. Karting günlerinden bugüne kadar yaşadığım her şey gözümün önünden geçti."

"Son tur gerçekten çok özeldi. Çizgiyi geçtiğimde ise kendimi tamamen duygularıma bıraktım çünkü en büyük hayallerimden birini gerçekleştirmiştim. Gerçekten çok özel bir andı."

"Şampiyonluğa çok yakın olduğumu biliyordum. Ancak yine de işi tamamlamam gerekiyordu. Elbette iyi bir yarış çıkarmak, güçlü bir performans sergilemek istiyorsunuz. Hedefimiz buydu.

"Ancak bu hafta sonu bizim için kolay geçmedi. Fiziksel olarak en iyi durumda değildim. Ayrıca dün sıralama turlarında uygulamamız gerekenleri iyi gerçekleştiremedik ve genel olarak duygusal açıdan da yoğun bir hafta sonu geçirdik."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Şimdi sezonun geri kalanının tadını çıkarmaya ve sezonu güçlü bir şekilde tamamlamaya çalışacağız."

Antonelli, yarışın startında temkinli bir yaklaşım sergileyerek ilk viraja giderken daha sonra yarışı kazanacak olan Max Verstappen'e pozisyonunu kaybetti. Ancak kırmızı bayrak sonrasında verilen ikinci durarak startta daha fazla risk almayı tercih etti.

İtalyan sürücü, yarışın farklı aşamalarındaki yaklaşımını şöyle anlattı: "Startta çok temkinliydim ve rakiplerime oldukça fazla alan bıraktım. Muhtemelen tamamen güvenli tarafta kalmayı tercih ettim."

"Ancak daha sonra tempomuzun iyi olduğunu gördüm. Özellikle ilk bölümde, kullanılmış lastiklerle bile mücadele içinde olacağımızı biliyordum çünkü tempomuz gerçekten çok iyiydi."

"Kırmızı bayrakla birlikte her şey adeta sıfırlandı. O anda, 'Biliyor musunuz, artık biraz daha fazla risk alacağım' diye düşündüm."

"Birkaç sıra kazanma fırsatım vardı ve Charles Leclerc'e yaptığım atak podyuma çıkmam açısından belirleyici oldu. Sonuna kadar ön gruba yakın kalmaya çalıştım. Son bölüm gerçekten çok eğlenceliydi çünkü sanırım üçümüz de iki saniyelik bir farkın içindeydik ve hepimiz sonuna kadar zorluyorduk."

"Elbette geçiş yapmak zordu ancak mücadele çok yoğundu ve keyifliydi."

"Son turda ise biraz yavaşladım çünkü artık pisti göremiyordum. Duygulanmaya başlamıştım ve kendi kendime, 'Burada kaza yapmamak için biraz yavaşlayacağım' dedim. Önemli olan yarışı güvenli şekilde tamamlamaktı."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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