Antonelli, Meksika GP 1. antrenman seansında Hamilton'ın yerini alacak

Mercedes, Andrea Kimi Antonelli'nin Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Lewis Hamilton'ın aracını kullanacağını doğruladı. Bu, çaylak pilotlar için zorunlu antrenman seanslarının bir parçasını oluşturuyor.

Hamilton gelecek sezon Ferrari'ye geçecek ve 18 yaşındaki çaylak pilot 2025 yılında yedi kez dünya şampiyonu pilotun yerini alacak.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Antonelli'nin Autodromo Hermanos Rodriguez'de 1. antrenman seansına çıkacağını doğruladı.

Wolff, “Yüksek rakımıyla Meksika benzersiz bir zorluk sunuyor. Güç ünitesinin daha fazla çalışması gerekiyor ve ince havayı dengelemek için maksimum yere basma kuvvetiyle çalışıyoruz.”

“Bu, bize son güncelleme paketimizi değerlendirmek için başka bir fırsat sunacak.”

“Kimi de ikinci kez antrenman seansı için araçta olacak ve onun pistteki gelişimini sürdürmesini dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Wolff, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayal kırıklığı yaratan bir hafta sonunun ardından takımın performansının gelişmesini istiyor.

“Austin'deki zor hafta sonunun ardından Meksika'da hemen toparlanma fırsatımız var. Teksas'taki performansımız araçta doğal bir performans olduğunu gösterdi.”

“Karşılaştığımız zorluk bunu tutarlı bir şekilde ortaya çıkarmak. Bu belirli bir zorluğun sonucu değil, otomobilin hem aero hem de mekanik faktörler arasındaki etkileşiminin sonucu.”

“Sezon bitmeden önce bu konu üzerinde çalışmak için beş yarışımız daha var. Bunu yapmamız sadece o anki performansımız için değil, aynı zamanda kendimizi 2025'e iyi bir şekilde hazırlamak için de önemli.” diye ekledi.

Antonelli, Monza'da ilk antrenman seansında da boy göstermiş ancak seansını erkenden sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, walks away from his damaged car after a crash in FP1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İtalyan pilot seansa güçlü bir şekilde başlamış ancak sadece birkaç dakika sonra George Russell'ın aracıyla kaza yapmıştı. Antonelli, Mexico City'de W15 ile bir şans daha elde edecek. Hamilton hafta sonunun geri kalanında Mercedes kokpitine geri dönecek.