Formula 1 Amerika GP

Antonelli: “Max’in erken pit stopu beni endişelendirmişti”

Austin’de zafere ulaşan Kimi Antonelli, yarışın başında Max Verstappen’in erken pit stop hamlesi karşısında endişe duyduğunu belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 10:00

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

ABD Grand Prix’sinde tek pit stop stratejisini kusursuz uygulayarak damalı bayrağı ilk sırada geçen Andrea Kimi Antonelli, yarışın kritik anlarına dair açıklamalarda bulundu. En yakın rakibi Max Verstappen’in 14. turda erken pit stop yaparak çift pit stop stratejisine geçmesiyle kısa süreli bir tedirginlik yaşadığını belirten İtalyan pilot, orta lastiklerde tempoyu koruyup sert lastiklere geçtikten sonra kontrolü tamamen ele aldıklarını ifade etti.

Yarışın ardından strateji kararlarını ve güncellenen W17 aracının performansını değerlendiren Antonelli, şu ifadeleri kullandı: "Başlangıçta Max’in erken pit stopu beni endişelendirmişti. Ancak orta lastiklerle pistte kaldık, tempomuzu artırdık ve çok fazla zaman kaybetmeden liderliği koruduk.”

“İlk bölümü orta lastiklerle tamamladıktan sonra tek pit stop yapmak üzerine anlaştık.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

“Sert hamur lastikler gerçekten çok dayanıklı hissettirdi, bu sayede yarışın sonuna kadar götüreceğinden oldukça emindim. Sadece ne kadar lastik yönetimi gerekeceğini bilmiyordum ama her şey yolunda gitti, araç harika hissettirdi.”

“Dürüst olmak gerekirse elinizde fazla bir seçenek yoktu. Elimde hiç yeni yumuşak lastik kalmamıştı, bu yüzden tek seçeneğimiz yeni orta veya sert lastiklerdi. Orta lastikler çok da harika değildi, sanırım en dayanıklı olan sert hamurdu.”

“Bu durum biraz şaşırtıcıydı çünkü son yarışlarda genelde en iyi lastik yumuşaklar oluyordu. Bizim açımızdan güzel bir sürpriz oldu ve şansımıza harika çalıştı."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“Getirdiğimiz büyük güncelleme paketi bazı alanlarda hâlâ beklediğimiz kadarını vermiyor ama diğer alanlarda çok iyi performans gösteriyor.”

“Özellikle yüksek ve orta hızlı virajlarda araç oldukça güçlü, dengesi çok daha iyi.”

“Düşük hızlı virajlarda ön lastiklerin kitlenmesi biraz zorluyor ama genel olarak paketin nihayet daha iyi anlamaya başldığımızı hissediyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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