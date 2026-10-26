Formula 1 Amerika GP
Antonelli: “Max’in erken pit stopu beni endişelendirmişti”
Austin’de zafere ulaşan Kimi Antonelli, yarışın başında Max Verstappen’in erken pit stop hamlesi karşısında endişe duyduğunu belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 26 Eki 2026 10:00
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
ABD Grand Prix’sinde tek pit stop stratejisini kusursuz uygulayarak damalı bayrağı ilk sırada geçen Andrea Kimi Antonelli, yarışın kritik anlarına dair açıklamalarda bulundu. En yakın rakibi Max Verstappen’in 14. turda erken pit stop yaparak çift pit stop stratejisine geçmesiyle kısa süreli bir tedirginlik yaşadığını belirten İtalyan pilot, orta lastiklerde tempoyu koruyup sert lastiklere geçtikten sonra kontrolü tamamen ele aldıklarını ifade etti.
Yarışın ardından strateji kararlarını ve güncellenen W17 aracının performansını değerlendiren Antonelli, şu ifadeleri kullandı: "Başlangıçta Max’in erken pit stopu beni endişelendirmişti. Ancak orta lastiklerle pistte kaldık, tempomuzu artırdık ve çok fazla zaman kaybetmeden liderliği koruduk.”
“İlk bölümü orta lastiklerle tamamladıktan sonra tek pit stop yapmak üzerine anlaştık.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images
“Sert hamur lastikler gerçekten çok dayanıklı hissettirdi, bu sayede yarışın sonuna kadar götüreceğinden oldukça emindim. Sadece ne kadar lastik yönetimi gerekeceğini bilmiyordum ama her şey yolunda gitti, araç harika hissettirdi.”
“Dürüst olmak gerekirse elinizde fazla bir seçenek yoktu. Elimde hiç yeni yumuşak lastik kalmamıştı, bu yüzden tek seçeneğimiz yeni orta veya sert lastiklerdi. Orta lastikler çok da harika değildi, sanırım en dayanıklı olan sert hamurdu.”
“Bu durum biraz şaşırtıcıydı çünkü son yarışlarda genelde en iyi lastik yumuşaklar oluyordu. Bizim açımızdan güzel bir sürpriz oldu ve şansımıza harika çalıştı."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
“Getirdiğimiz büyük güncelleme paketi bazı alanlarda hâlâ beklediğimiz kadarını vermiyor ama diğer alanlarda çok iyi performans gösteriyor.”
“Özellikle yüksek ve orta hızlı virajlarda araç oldukça güçlü, dengesi çok daha iyi.”
“Düşük hızlı virajlarda ön lastiklerin kitlenmesi biraz zorluyor ama genel olarak paketin nihayet daha iyi anlamaya başldığımızı hissediyorum."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Hamilton: "Yanlış ayar yapmasaydık podyum kesinlikle mümkündü"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Sainz: “İlk turda yarışımın baltalanması üzücü oldu”
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
1 s
Sainz: “İlk turda yarışımın baltalanması üzücü oldu”
Alonso: “Arka gruptaki pilotların kalitesi çok düşük”
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
2 s
Alonso: “Arka gruptaki pilotların kalitesi çok düşük”
Antonelli: “Artık şampiyonluğa çok yakınız”
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
12 s
Antonelli: “Artık şampiyonluğa çok yakınız”
Son Haberler
Antonelli: “Max’in erken pit stopu beni endişelendirmişti”
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
2 dk
Antonelli: “Max’in erken pit stopu beni endişelendirmişti”
Hamilton: "Yanlış ayar yapmasaydık podyum kesinlikle mümkündü"
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
42 dk
Hamilton: "Yanlış ayar yapmasaydık podyum kesinlikle mümkündü"
Sainz: “İlk turda yarışımın baltalanması üzücü oldu”
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
1 s
Sainz: “İlk turda yarışımın baltalanması üzücü oldu”
Norris: "McLaren artık gridin en hızlı dördüncü takımı"
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
2 s
Norris: "McLaren artık gridin en hızlı dördüncü takımı"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol