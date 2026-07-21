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Formula 1 Belçika GP

Antonelli: "Macaristan'da ilk dört takım birbirine çok yakın olacak"

Kimi Antonelli, Macaristan Grand Prix'sinde ilk dört takımın birbirine çok yakın olmasını beklediğini söylerken, Mercedes'in yavaş virajlardaki güçlü performansına güvendiğini ifade etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Belçika Grand Prix'sinde Ferrari'nin, SF-26'nın karakteristiğine çok uygun olmadığı düşünülen bir pistte gösterdiği güçlü performansın ardından birçok kişi Macaristan'da favorinin Ferrari olacağı görüşünü dile getirdi.

Dar ve virajlı yapısıyla bilinen Hungaroring'in, Ferrari'nin güçlü yönlerini ön plana çıkarırken güç ünitesi kaynaklı dezavantajlarını da büyük ölçüde gizlemesi bekleniyor.

Ancak Kimi Antonelli, Mercedes'in de Budapeşte'de iyi bir mücadele sergileyeceğine inandığını söyledi. Genç İtalyan pilot, uzun düzlüklerin bulunmadığı bir pistte güç ünitesinin etkisinin azalacağını ve mücadelenin daha da yakın geçeceğini düşünüyor.

Şampiyona lideri, "İlk dört takımın birbirine çok yakın olmasını bekliyorum. Çünkü orada bataryalarla ilgili yaşanan sorunlar belirleyici olmayacak."

"Güç kullanımının çok daha dengeli olacağını düşünüyorum. Bu yüzden Macaristan, Monako'ya çok benzeyebilir. Yani herkes sadece mümkün olduğunca hızlı sürmeye odaklanacak."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Bence oldukça ilginç bir hafta sonu bizi bekliyor. Hepimiz arasındaki mücadele çok yakın geçecek. Bu nedenle her şeyi kusursuz şekilde bir araya getirmek çok önemli olacak."

Antonelli, Mercedes'in özellikle virajlı bölümlerde Ferrari'nin gerisinde olduğu yönündeki görüşe de katılmadığını belirtti.

Belçika Grand Prix'sindeki performansları değerlendiren Antonelli, Ferrari'nin hafta sonu boyunca güçlü göründüğünü ancak Mercedes'in de özellikle düşük hızlı virajlarda önemli bir üstünlüğe sahip olduğunu söyledi.

"Ferrari Spa'da serbest antrenmanlarda da oldukça iyiydi."

"Uzun sürüş tempoları da gerçekten güçlü görünüyordu. Bu yüzden yarışta rekabetçi olacaklarını zaten biliyorduk."

"Yarışta da bunu doğruladılar. Özellikle 12 ve 13. virajlarda bizden daha hızlıydılar."

"Biz o bölümde arka tarafta biraz zorlandık. Özellikle ikinci sektörde onların temposunu takip etmek kolay olmadı. Ama hızlı olmalarını zaten bekliyorduk."

"Buna karşılık düşük hızlı virajlarda ise oldukça güçlüydük."

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