Formula 1 Las Vegas GP
Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"
2026 Dünya Şampiyonu Kimi Antonelli, Las Vegas Grand Prix'sinin düşük yere basma kuvveti gereksinimleri nedeniyle 'yo-yo yarışına' sahne olabileceğini düşünüyor.
Ed Hardy Zeynep Taş
Yayın tarihi: 19 Kas 2026 08:20
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Elektrik gücü daha yüksek olan 2026 sezonuna özel yeni teknik düzenlemeler, bazı pistlerde yarışların oldukça farklı bir karakter kazanmasına neden oldu. Bu yarış tarzı, 'yo-yo yarışı' olarak adlandırıldı.
Bu durumda araçlar, bataryadan elde ettikleri ekstra güç sayesinde rakiplerini kolayca geçebiliyor. Ancak ilerleyen bölümlerde enerjilerini kaybettiklerinde rakiplerinden uzaklaşamıyor, hatta elde ettikleri pozisyonu kaybedebiliyorlar.
Bu durum en çok düşük yere basma kuvveti gerektiren pistlerde görülüyor. Eylül ayında düzenlenen Monza yarışı bunun en belirgin örneklerinden biriydi. Benzer bir tablonun bu hafta sonu Las Vegas'ta da yaşanması bekleniyor.
Hafta sonu öncesinde konuşan Kimi Antonelli, konuyla ilgili şunları söyledi: "Las Vegas, bataryadan güç aktarımı konusunda pek iç açıcı bir pist değil. Özellikle uzun arka düzlük düşünüldüğünde zorlanacağımız çok açık."
"Ancak herkes için durum aynı olacak. Bu da pistin farklı noktalarında çok sayıda geçiş fırsatı yaratacak."
"Çok sayıda uzun düzlük bulunması ve bataryanın farklı şekillerde kullanılabilmesi nedeniyle bir yo-yo yarışı görebiliriz."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Antonelli, Las Vegas'ın kendine özgü koşullarının pilotlar için ekstra bir zorluk yaratacağını düşünüyor. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düşme ihtimali, lastik performansını her zamankinden daha önemli hale getiriyor.
2026 dünya şampiyonu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanırım hızlı tura başlamadan önce lastikleri ısıtmak için birden fazla hazırlık turu attığımız hafta sonlarından biri olacak."
"Doğrudan piste çıkıp hemen hızlı tur atmak mümkün olmayacak çünkü bu yıl lastikleri ısıtmak giderek zorlaşıyor. Burada bunun bir adım daha ileri gideceğini düşünüyorum. Bu nedenle sıra dışı bir hafta sonu yaşayabiliriz."
Bu koşullar, 2026 sezonunun büyük bölümünde en verimli güç ünitesine sahip olan Mercedes'e avantaj sağlayabilir. Antonelli'nin Monza'da 19. sıradan zafere uzanan yükselişinin arkasındaki etkenlerden biri de buydu.
Ancak son dönemde formda olan Red Bull ile Max Verstappen, son sekiz yarışta sekiz podyumluk serisini sürdürüyor.
Antonelli, Red Bull'un bu hafta sonu güçlü olmasını beklediğini belirtirken Mercedes'in düşük sürüklenme sağlayan arka kanat seçeneğine de dikkat çekti.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Vegas 2025
Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Antonelli, "Red Bull'un bu hafta sonu çok güçlü olacağını düşünüyorum. Ancak yere basma kuvveti açısından biraz daha düşük seviyede olan, dolayısıyla daha az sürüklenme yaratan bir kanat seçeneğine sahip tek takım biziz."
"Bu nedenle işler ilginç olabilir. Elbette burada bu kanadı kullanıp kullanmayacağımızı göreceğiz."
"Güç ünitemiz elektrik tarafında çok güçlü. İçten yanmalı motor tarafında da iyi durumdayız ancak özellikle elektrik tarafında oldukça güçlüyüz."
"Elektrik gücü ve verimlilik açısından muhtemelen en verimli takım biziz. Bununla birlikte Red Bull'un da çok güçlü bir güç ünitesi var ve araçları düzlüklerde oldukça verimli."
"Bu hafta sonu en büyük rakibimizin Red Bull olacağını düşünüyorum. Muhtemelen McLaren de öyle. Ferrari'nin nasıl performans göstereceğini de göreceğiz." şeklinde konuştu.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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