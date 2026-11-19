Formula 1 Las Vegas GP

Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"

2026 Dünya Şampiyonu Kimi Antonelli, Las Vegas Grand Prix'sinin düşük yere basma kuvveti gereksinimleri nedeniyle 'yo-yo yarışına' sahne olabileceğini düşünüyor.

Ed Hardy Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 08:20

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Elektrik gücü daha yüksek olan 2026 sezonuna özel yeni teknik düzenlemeler, bazı pistlerde yarışların oldukça farklı bir karakter kazanmasına neden oldu. Bu yarış tarzı, 'yo-yo yarışı' olarak adlandırıldı.

Bu durumda araçlar, bataryadan elde ettikleri ekstra güç sayesinde rakiplerini kolayca geçebiliyor. Ancak ilerleyen bölümlerde enerjilerini kaybettiklerinde rakiplerinden uzaklaşamıyor, hatta elde ettikleri pozisyonu kaybedebiliyorlar.

Bu durum en çok düşük yere basma kuvveti gerektiren pistlerde görülüyor. Eylül ayında düzenlenen Monza yarışı bunun en belirgin örneklerinden biriydi. Benzer bir tablonun bu hafta sonu Las Vegas'ta da yaşanması bekleniyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Kimi Antonelli, konuyla ilgili şunları söyledi: "Las Vegas, bataryadan güç aktarımı konusunda pek iç açıcı bir pist değil. Özellikle uzun arka düzlük düşünüldüğünde zorlanacağımız çok açık."

"Ancak herkes için durum aynı olacak. Bu da pistin farklı noktalarında çok sayıda geçiş fırsatı yaratacak."

"Çok sayıda uzun düzlük bulunması ve bataryanın farklı şekillerde kullanılabilmesi nedeniyle bir yo-yo yarışı görebiliriz."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Antonelli, Las Vegas'ın kendine özgü koşullarının pilotlar için ekstra bir zorluk yaratacağını düşünüyor. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düşme ihtimali, lastik performansını her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

2026 dünya şampiyonu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanırım hızlı tura başlamadan önce lastikleri ısıtmak için birden fazla hazırlık turu attığımız hafta sonlarından biri olacak."

"Doğrudan piste çıkıp hemen hızlı tur atmak mümkün olmayacak çünkü bu yıl lastikleri ısıtmak giderek zorlaşıyor. Burada bunun bir adım daha ileri gideceğini düşünüyorum. Bu nedenle sıra dışı bir hafta sonu yaşayabiliriz."

Bu koşullar, 2026 sezonunun büyük bölümünde en verimli güç ünitesine sahip olan Mercedes'e avantaj sağlayabilir. Antonelli'nin Monza'da 19. sıradan zafere uzanan yükselişinin arkasındaki etkenlerden biri de buydu.

Ancak son dönemde formda olan Red Bull ile Max Verstappen, son sekiz yarışta sekiz podyumluk serisini sürdürüyor.

Antonelli, Red Bull'un bu hafta sonu güçlü olmasını beklediğini belirtirken Mercedes'in düşük sürüklenme sağlayan arka kanat seçeneğine de dikkat çekti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Vegas 2025

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Antonelli, "Red Bull'un bu hafta sonu çok güçlü olacağını düşünüyorum. Ancak yere basma kuvveti açısından biraz daha düşük seviyede olan, dolayısıyla daha az sürüklenme yaratan bir kanat seçeneğine sahip tek takım biziz."

"Bu nedenle işler ilginç olabilir. Elbette burada bu kanadı kullanıp kullanmayacağımızı göreceğiz."

"Güç ünitemiz elektrik tarafında çok güçlü. İçten yanmalı motor tarafında da iyi durumdayız ancak özellikle elektrik tarafında oldukça güçlüyüz."

"Elektrik gücü ve verimlilik açısından muhtemelen en verimli takım biziz. Bununla birlikte Red Bull'un da çok güçlü bir güç ünitesi var ve araçları düzlüklerde oldukça verimli."

"Bu hafta sonu en büyük rakibimizin Red Bull olacağını düşünüyorum. Muhtemelen McLaren de öyle. Ferrari'nin nasıl performans göstereceğini de göreceğiz." şeklinde konuştu.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Norris: "Takım çalışanları daha fazla prim alsın diye elimden geleni yapacağım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Ed Hardy





Hadjar resmi uyarı aldı: FIA hakemleri hafifletici sebepleri açıkladı



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



18 g



Hadjar resmi uyarı aldı: FIA hakemleri hafifletici sebepleri açıkladı





Antonelli, hangi koşullarda Meksika GP'de şampiyon olabilir?



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



23 g



Antonelli, hangi koşullarda Meksika GP'de şampiyon olabilir?





Mercedes, 2026 F1 Dünya Şampiyonluğu'nu ne zaman ilan edebilir?



Formula 1



Formula 1 30 g



Mercedes, 2026 F1 Dünya Şampiyonluğu'nu ne zaman ilan edebilir?

Daha fazlası

Andrea Kimi Antonelli





Antonelli: "Bu sezonki en özel galibiyetim Monza'ydı"



Formula 1



Formula 1 3 g



Antonelli: "Bu sezonki en özel galibiyetim Monza'ydı"





Kimi Antonelli, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi



Formula 1



Formula 1 3 g



Kimi Antonelli, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi





Allison: "Antonelli çok cesur, aracın sınırlarını zorluyor"



Formula 1



Formula 1 4 g



Allison: "Antonelli çok cesur, aracın sınırlarını zorluyor"

Daha fazlası

Mercedes





Allison'dan itiraf: "Hatalı güncellememiz, W17'yi kullanması zor bir araca dönüştürdü"



Formula 1



Formula 1 3 g



Allison'dan itiraf: "Hatalı güncellememiz, W17'yi kullanması zor bir araca dönüştürdü"





Mercedes: "Ferrari'nin berbat yarışı tüm şampiyonluk baskısını üstümüzden kaldırdı"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



3 g



Mercedes: "Ferrari'nin berbat yarışı tüm şampiyonluk baskısını üstümüzden kaldırdı"





Mercedes ve Audi, Las Vegas GP'ye özel adidas koleksiyonlarını tanıttılar



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



4 g



Mercedes ve Audi, Las Vegas GP'ye özel adidas koleksiyonlarını tanıttılar

Son Haberler





Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



18 dk



Antonelli: "Las Vegas'ta 'yo-yo yarışı' geri dönebilir"





Sakatlanan Alp Aksoy, Macau hafta sonundan çekildi



TÜRK SPORCULAR



TrS TÜRK SPORCULAR 24 dk



Sakatlanan Alp Aksoy, Macau hafta sonundan çekildi





Norris: "Takım çalışanları daha fazla prim alsın diye elimden geleni yapacağım"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



49 dk



Norris: "Takım çalışanları daha fazla prim alsın diye elimden geleni yapacağım"





McLaren, 2027 F1 aracını daha kullanmadan açık artırmaya çıkaracak!



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



57 dk



McLaren, 2027 F1 aracını daha kullanmadan açık artırmaya çıkaracak!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol