Formula 1 Las Vegas GP
Antonelli: “Çok tuhaf bir sıralama seansıydı”
Las Vegas GP sıralama turlarında en hızlı zamanı elde eden ancak 5 sıra grid cezası olan Kimi Antonelli, öndeki aracın hava koridoru sayesinde zirveye çıktığını belirtti
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Kas 2026 05:32
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images
Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında en hızlı dereceyi kaydeden Mercedes pilotu Kimi Antonelli, sezonun altıncı içten yanmalı motoruna geçtiği için aldığı beş sıralık grid cezası nedeniyle yarışa altıncı sıradan başlayacak.
Seansın başında lastikleri çalıştırmakta ve fren pedalındaki uzunluk nedeniyle frenlemede zorlandığını belirten İtalyan pilot, son turunda öndeki aracın hava koridoru sayesinde zirveye yerleştiğini söyledi: “Benim için çok tuhaf bir sıralama seansıydı. Başlangıçta lastikleri çalıştıramadım, araçta hiç hissiyat yoktu ayrıca fren pedalı çok uzundu, bu yüzden çok zorlandım.”
“Kesinlikle beklenmedik bir sonuç oldu, son turda öndeki aracın bir saniye gerisinden başladığımda işimin bittiğini sanmıştım fakat burada hava koridorunun etkisi o kadar büyük ki sadece bununla zaman kazanıp aracı zirveye taşımayı başardım."
Grid cezasına rağmen antrenman seanslarındaki uzun sürüş temposuna güvenen Antonelli, yarışta galibiyet mücadelesi verebilecekleri görüşünde: "Antrenmanlarda yarış tempomuzun güçlü olduğunu hissettim. Araç da iyi hissettirdi ve lastikler verimliydi. Bu yüzden yarışta galibiyet için mücadele etme şansımızın yüksek olacağını düşünüyorum.”
“Şimdi sıkı çalışıp hangi konularda daha iyi olabileceğimize bakacağız ve yarın daha güçlü döneceğiz."
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- Motorsport.com Ekibi
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