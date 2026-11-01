Formula 1 Meksika GP

Antonelli: "Kendimi melatonine boğup 10 saat uyuyacağım"

Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'sinde beklentilerin altında kalan sıralama turlarının ardından iyi bir gece uykusuyla toparlanmayı hedefliyor.

Jake Boxall-Legge Zeynep Taş

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 08:50

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Kimi Antonelli, günün erken saatlerinde gerçekleştirilen üçüncü serbest antrenman seansında Lando Norris'in en hızlı turundan yalnızca 0.001 saniye daha yavaş kalmıştı. Sıralama turlarında da takım arkadaşı George Russell'ın gerisinde kaldı ve seans boyunca aradığı güveni bulmakta zorlandı.

İtalyan sürücü, sıralama turlarında lastiklerini çalışma sıcaklığına getirmek amacıyla hızlı tur öncesinde hazırlık turları attı. Ancak Russell'ın Q3'teki son denemesinde bu yöntemi kullanmama kararı, Britanyalı pilotu pole pozisyonuna çok yaklaştırdı. Lewis Hamilton ise seansın sonunda eski takım arkadaşını yalnızca 0.009 saniye farkla geride bırakarak Ferrari adına ilk, Formula 1 kariyerinin ise 105. pole pozisyonunu elde etti.

Antonelli ayrıca hafta sonu boyunca hastalıkla mücadele etti. Perşembe günü yüksek ateş nedeniyle medya etkinliklerine katılamayan genç sürücü, hafta sonu ilerledikçe yavaş yavaş toparlandı.

Ancak hâlâ kendisini en iyi hissetmediğini ve enerji eksikliği yaşadığını belirten Antonelli, Formula 1 şampiyonluğu hakkındaki sürekli soruların da bu hafta sonu kendisini biraz gerginleştirdiğini söyledi.

Antonelli, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kendimi çok yorgun hissediyorum. Henüz tamamen toparlanamadım ve kolay bir hafta sonu geçirmedim."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

"Kesinlikle normalden biraz daha gergindim. Özellikle nereye giderseniz gidin, günün hangi saatinde olursa olsun sürekli aynı şeyi duyduğunuzda bu durum etkili oluyor. İnsanlar bana şampiyonluğun artık kesinleştiğini söylüyor. Ben bu gürültüyü mümkün olduğunca görmezden gelmeye çalıştım ancak bunu yapmak kolay olmadı."

"Q2'de, özellikle kullanılmış lastiklerle kendimi fena hissetmedim. Fakat Q3'te yeni lastiklerle bir turu bir araya getirmekte, özellikle de yol tutuşunu bulmakta zorlandım."

"Yine de yarış için iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Hâlâ dördüncü sıradayız ve elimizde yeni bir lastik seti kaldı. Umarım bunu kullanıp ileriye doğru ilerleyebiliriz.”

Pazar günkü yarışa ilişkin değerlendirmesinde ise Mercedes'in 71 tur boyunca Ferrari'nin yarış temposuna yetişemeyebileceğini düşündüğünü belirten Antonelli, öncelikle ilk virajdaki sıkışıklıktan sorunsuz kurtulmayı hedefliyor.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Antonelli, "İlk viraja kadar uzun bir düzlük var. Bu nedenle starttan iyi çıkmak önemli olacak ve umarım birkaç sıra kazanabiliriz."

"Elbette sorunlardan uzak durmamız da gerekecek çünkü ilk viraj her zaman oldukça zorlu. Ancak iyi bir start alırsak ileriye doğru ilerlemek için iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Yarış tempomuz hâlâ Ferrari kadar güçlü değil ama yine de iyi bir sonuç elde edebiliriz."

"Bugün yorgunluk önemli bir etkendi ancak aynı zamanda turumu da tam anlamıyla bir araya getiremedim. Şurada burada pek çok hata yaptım. Bu yüzden elbette hayal kırıklığı yaşıyorum ama bu gece iyi uyumaya çalışacağım, kendimi adeta melatonine boğacağım. Umarım böylece 10 saat boyunca güzelce uyuyabilirim."

"Mümkün olduğunca her şeyden uzaklaşmaya, uyumaya ve yarına hazır olmaya çalışacağım."

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- Motorsport.com Ekibi

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