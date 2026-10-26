Formula 1 Amerika GP

Antonelli, ilk F1 şampiyonluğuna giden yolda baskıyı nasıl yönetiyor?

Amerika Grand Prix'sinde elde ettiği galibiyetle ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanmaya bir adım daha yaklaşan Kimi Antonelli, üzerindeki baskıyı yönetmesine yardımcı olan isimleri açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 14:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, Austin'de düzenlenen Amerika Grand Prix'sindeki etkileyici galibiyetinin ardından ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanmaya çok yaklaştı.

20 yaşındaki İtalyan pilot, sezonun dokuzuncu galibiyetini alarak takım arkadaşı George Russell ile arasındaki puan farkını 123'e çıkardı. Sezonun tamamlanmasına beş yarış kala Antonelli, pazar günü Mexico City'de şampiyonluğunu ilan etme fırsatına sahip.

Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olma ihtimali giderek güçlenen Antonelli, şampiyonluk mücadelesinin yoğunlaşmasıyla birlikte kamuoyu baskısının arttığını kabul etti. Ancak genç pilot, yakın çevresinin kendisini bu süreç boyunca dengede tuttuğunu belirtti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Antonelli, "Açıkçası çok şanslıyım çünkü çevremde gerçekten çok iyi insanlar var."

"Takımda, her zaman yarışlara gelen babam ve performans koçum var. Etrafımda beni daha rahat hissettiren ve bu tür şeyler hakkında endişelenmememi sağlayan harika insanlar bulunuyor."

"Gürültüyü görmezden gelmeme yardımcı oluyorlar. Hafta sonunun tadını çıkarabilmemi ve performans gösterebilmemi sağlayan şeylerden biri de bu."

"Yalan söylemeyeceğim, perşembe günü şampiyonluk ve benzeri konular hakkında çok fazla konuşuldu. Ben de bunların hiçbirini kafama takmamaya ve elde edebileceğim en iyi sonucu almaya çalıştım." şeklinde konuştu.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Verstappen'den Red Bull'a sitem: "Telsizleri bırakıp işaret diliyle konuşmalıyız!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Verstappen'den Red Bull'a sitem: "Telsizleri bırakıp işaret diliyle konuşmalıyız!"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



40 dk



Verstappen'den Red Bull'a sitem: "Telsizleri bırakıp işaret diliyle konuşmalıyız!"





Vasseur: "Ancak kazanırsak %100 mutlu olacağım"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



2 s



Vasseur: "Ancak kazanırsak %100 mutlu olacağım"





Norris: "McLaren artık gridin en hızlı dördüncü takımı"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



6 s



Norris: "McLaren artık gridin en hızlı dördüncü takımı"

Son Haberler





Antonelli, ilk F1 şampiyonluğuna giden yolda baskıyı nasıl yönetiyor?



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



Antonelli, ilk F1 şampiyonluğuna giden yolda baskıyı nasıl yönetiyor?





Verstappen'den Red Bull'a sitem: "Telsizleri bırakıp işaret diliyle konuşmalıyız!"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



40 dk



Verstappen'den Red Bull'a sitem: "Telsizleri bırakıp işaret diliyle konuşmalıyız!"





Leclerc: “Max pistte tam bir canavar!”



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



1 s



Leclerc: “Max pistte tam bir canavar!”





Resmi: Lecuona, Malezya GP’de bir kez daha Aldeguer’in yerine piste çıkacak



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



1 s



Resmi: Lecuona, Malezya GP’de bir kez daha Aldeguer’in yerine piste çıkacak

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol