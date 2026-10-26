Formula 1 Meksika GP

Antonelli, hangi koşullarda Meksika GP'de şampiyon olabilir?

Amerika Grand Prix'sini pole pozisyonundan başlayarak kazanan Kimi Antonelli, 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu kazanma yolunda dev bir adım daha attı.

Ed Hardy Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 15:20

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonundan başladığı yarışta 2026 sezonundaki dokuzuncu galibiyetini elde etti. Bu sonuç, 20 yaşındaki Mercedes pilotunu Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olma hedefine bir adım daha yaklaştırdı.

Şampiyonluk kupasını kazanmak için artık çok avantajlı bir konumda bulunan Antonelli'nin bunu ne zaman başaracağı ise merak konusu. Antonelli, gelecek hafta sonu Mexico City'de düzenlenecek yarışta şampiyonluğunu ilan edebilir.

AmerikaGrand Prix'si öncesinde matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunan altı pilot vardı: Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc ve Lando Norris.

Ancak Verstappen'in üçüncü, Leclerc'in ikinci ve Norris'in beşinci sırada finiş görmesiyle bu üç pilotun şampiyonluk umutları sona erdi.

Antonelli'nin Circuit of the Americas'ta şampiyonluğunu ilan edebilmesi için yarışı kazanması, Russell'ın dokuzuncu veya daha geride finiş görmesi ve Hamilton'ın beşinci olması gerekiyordu.

Ancak takım arkadaşı Russell yarışı sekizinci sırada tamamlarken, Hamilton ise dördüncü oldu. Böylece şampiyonluk mücadelesi bir sonraki yarışa taşındı.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Antonelli, Meksika GP'de nasıl dünya şampiyonu olabilir?

2026 sezonunun tamamlanmasına beş yarış kaldı: Meksika, São Paulo, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi. Orta Doğu'daki yarışların mevcut çatışma nedeniyle iptal edilmemesi hâlinde sezonun kalan bölümünde kazanılabilecek toplam 125 puan bulunuyor.

Amerika Grand Prix'sinin ardından Russell, Antonelli'nin 123 puan gerisinde yer alırken Hamilton ile fark 124 puan. Bu tablo, İtalyan pilotu Autódromo Hermanos Rodríguez'de şampiyonluğunu ilan etmeye son derece yakın hâle getiriyor.

Meksika yarışının ardından sezonun kalan bölümünde kazanılabilecek 100 puan bulunacak. Antonelli'nin şampiyonluğu garantilemesi için Russell ve Hamilton ile arasındaki farkı en az 100 puana çıkarması gerekiyor.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

George Russell'ın şampiyonluk mücadelesini sürdürmesi için : Meksika'daki yarışı kazanması ve Antonelli'nin 10. sıradan daha iyi bir sonuç alamaması gerekiyor.

: Meksika'daki yarışı kazanması ve Antonelli'nin 10. sıradan daha iyi bir sonuç alamaması gerekiyor. Lewis Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesini sürdürmesi için: Meksika'daki yarışı kazanması ve Antonelli'nin puan alamaması gerekiyor.

Dolayısıyla Antonelli, Meksika'da yarışı ilk dokuz içinde tamamlaması hâlinde şampiyonluğunu ilan edebilir.

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- Motorsport.com Ekibi

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