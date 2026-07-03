Antonelli: "Hamilton'ın formu harika ama meydan okumaları seviyoruz"
Kimi Antonelli, Britanya Grand Prix'si sprint sıralama turlarını ikinci sırada tamamlamasının ardından pole pozisyonunu çok küçük bir farkla kaçırdığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli, sprint sıralama turlarını ikinci sırada tamamlamasının hem aracın performansından hem de yarış için sahip oldukları potansiyelden memnun olduğunu ifade etti.
Ancak sprint sıralama turlarının ilk bölümünde istediği hissi bulamadığını belirten Antonelli, yapılan küçük ayar değişikliğinin ardından aracın tamamen farklı bir karaktere büründüğünü söyledi.
Antonelli, "Gerçekten çok yakın bir mücadeleydi ve pole pozisyonunu kaçırmak üzücü oldu."
"Açıkçası SQ1'de kendimi pek iyi hissetmiyordum. Araçta istediğim hissi alamadım. Ancak sonrasında denge ayarında küçük bir değişiklik yaptık, SQ2'de durum çok farklıydı. Bir anda yeniden rekabetçi tempoya döndük."
"SQ3'te pistte biraz zaman bıraktım ama yine de iyi bir turdu. Ne yazık ki Lewis ile aramızdaki fark inanılmaz derecede küçüktü."
"Hamilton'ı tebrik ediyorum. Ferrari gerçekten inanılmaz bir gelişim kaydetti. Bu yüzden işimiz kesinlikle çok zor olacak."
"Lewis de şu anda harika bir form yakalamış durumda. Ama bu güzel bir şey, çünkü biz meydan okumayı seviyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.
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