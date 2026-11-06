Formula 1 Sao Paulo GP

Antonelli: "Hamilton'a karşı yarışabilmek büyük bir ayrıcalık"

Kimi Antonelli, bu hafta sonu 400 Grand Prix startına ulaşacak olan Lewis Hamilton hakkında konuştu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 09:20

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Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Bu hafta sonu gerçekleşecek Sao Paulo Grand Prix'si, yedi kez dünya şampiyonu ve Brezilya'nın fahri vatandaşı Lewis Hamilton'ın 400. yarışı olacak.

Brezilya'daki yarış öncesinde konuşan 2026 F1 Dünya Şampiyonu Kimi Antonelli, Hamilton'ın Formula 1'deki 400. yarışına ulaşmasını da değerlendirdi. Genç sürücü, Hamilton'ın performansını ve motivasyonunu takdir ettiğini söyledi.

Geçen hafta Max Verstappen ve Hamilton ile birlikte podyumda yaşadığı kutlamaya da değinen Antonelli, iki pilottan gördüğü desteğin kendisi için unutulmaz olduğunu belirtti.

Antonelli, "Lewis'i 400. yarışı için tebrik ederim, bu gerçekten çok büyük bir sayı. O 400. yarışını kutluyor, ben ise 44. yarışımı. Daha önümde çok uzun bir yol var."

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Meksika'daki podyum anına dönüp baktığımda Lewis ve Max'in yaptıklarının ne kadar içten ve gerçek olduğunu görebiliyordunuz. Bence en güzel tarafı da buydu. Hayatım boyunca yanımda taşıyacağım inanılmaz bir anıydı. Fotoğrafı şimdiden çerçevelettim ve kesinlikle duvarıma asacağım. Şampiyonluğumu bu şekilde kutlayacağımı hiç beklemiyordum."

"Beni havaya kaldırmaları gerçekten pastanın üzerindeki çilek gibiydi. Spor tarihine adını yazdırmış iki inanılmaz pilottan böyle bir şey görmek çok özel. Bunun gerçekten içlerinden gelerek yaptıkları bir şey olması ise anı daha da özel kılıyor."

"Lewis'e gelirsek, gerçekten inanılmaz. Bu yaşında hâlâ nasıl bu seviyede performans gösterebildiği inanılmaz. Onu hâlâ aynı açlığı ve kararlılığı korurken görmek çok güzel ve aynı zamanda ilham verici."

"Umarım 41 yaşına geldiğimde ben de hâlâ burada yarışıyor ve zirve mücadelesi veriyor olurum. Başardıkları gerçekten inanılmaz. Pek çok rekor kırdı ve hâlâ kırmaya devam ediyor. Ona karşı yarışabilmek büyük bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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