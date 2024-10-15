Antonelli: "Hamilton ile sürüş stillerimiz benziyor"

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes'in Formula 1 verilerinin Lewis Hamilton'a benzer bir sürüş stiline sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

18 yaşındaki İtalyan pilot, önümüzdeki sezon Mercedes'le Formula 1'e adım atacak ve Ferrari'ye geçiş yapacak olan Hamilton'ın yerini alacak.

Antonelli, Belçika Grand Prix'si sonrası F1 testi sırasında Mercedes'i George Russell ile birlikte boşalan koltuğu hak ettiğine ikna etti.

Diğer taraftan Trento'da düzenlenen Festival dello Sport'ta konuşan Mercedes'in genç pilotu, Hamilton'ın gelecek yıl Formula 1'e hazırlanmasına yardımcı olduğunu da söyledi.

Antonelli Hamilton için, “Bunu beklemiyordum, çok iyi biri ve benimle çok konuşuyor. Verilere baktığımda sürüş stili benimkine benziyor."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

“Singapur'daydım ve mühendislerle konuşmasını dinledim, çok şey öğrendim.” dedi.

Antonelli, Formula 1'deki ilk deneyimi olan Monza'daki 1. antrenman seansının sadece 10. dakikasında bir kaza yaparak manşetlere çıkmıştı.

Mercedes Antonelli ile ilgili beklentileri düşürmeye çalışsa da genç pilot çaylak sezonunda yarış zaferlerini hedefliyor.

Antonelli, “Kendimi F1 için hazır hissediyorum. Hız açısından bir sorun olmayacağını düşünüyorum.”

“Hafta sonunu en iyi şekilde nasıl yöneteceğimi ve tüm prosedürleri öğrenmek için çok fazla çalışmam gerekecek. Öğrenecek çok şey olacak."

“Kesinlikle gelecek yıl bazı yarışları kazanmak bir rüya olurdu. Kolay olmayacak çünkü tüm takımların rekabetçi bir aracı olacak. Bu yüzden çok zor olacak ama ana hedefimiz bu.”

“Birkaç podyum da iyi olurdu ama asıl hedef eve birkaç galibiyet getirmek.” dedi.