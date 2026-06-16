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Formula 1 İspanya GP

Antonelli: "Hamilton hep benim yanımdaydı, Ferrari ile kazandığını görmek çok güzel"

Kimi Antonelli, İspanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın Ferrari ile kazandığı zaferden dolayı mutlu olduğunu ve Britanyalı pilotla özel bir ilişkisi olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Lewis Hamilton'ın Ferrari ile 2025'ten itibaren başlayan serüveni, Kimi Antonelli'nin Mercedes'te yükselişiyle aynı döneme denk geldi.

Genç pilot, 2025 sezonunda adaptasyon yılı geçirirken 2026'da ise üst üste beş yarış galibiyeti elde ederek dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Barselona'da ise Antonelli, ikinci sırada ilerlerken yaşadığı teknik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Bu sonuç, Hamilton'ın Antonelli ile puan farkını biraz kapatmasına etki etti.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Yarışın ardından kapalı parkta Hamilton'ı bekleyerek tebrik eden Antonelli, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen duygularını şu sözlerle ifade etti: "Yarışı bitiremediğim için kötü hissediyordum ama buna rağmen Hamilton adına gerçekten çok mutlu oldum."

"Onunla çok iyi bir ilişkim var, gerçekten o her zaman benim yanımdaydı."

"Ferrari ile ilk kez kazanmasını görmek çok güzeldi. Bu onun hayaliydi."

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Zeynep Taş

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